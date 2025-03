Koeman krijgt pijnlijke vraag over Oranje, slikt hoorbaar en valt negen seconden stil

Ronald Koeman is zondagavond bij Studio Voetbal stilgevallen nadat hem een pijnlijke vraag werd gesteld door Arno Vermeulen. De journalist vroeg namelijk wanneer de laatste keer was dat Oranje van een écht topland had gewonnen, waarop Koeman het antwoord niet wist.

Koeman was zondagavond te gast bij Studio Voetbal om te spreken over het naderende Nations League-tweeluik met Europees kampioen Spanje. De keuzeheer is van mening dat het Nederlands elftal zeker wel van het Zuid-Europese land moet kunnen winnen. Met name het middenveld en de verdediging van Oranje zijn volgens de bondscoach ‘allemaal topspelers’.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman volgt Eredivisie-topscorer Steijn en noemt nóg vier 'groeibriljanten' voor Oranje

Vermeulen is er minder zeker van dan Koeman en vraagt hem wanneer Nederland voor het laatst van een echt topland heeft gewonnen. Na het horen van deze vraag, slikt de bondscoach hoorbaar, waarna hij vervolgens zo’n negen seconden stil blijft. Nadat de aanwezigen in de studio voorzichtig beginnen te lachen, geeft Vermeulen de hint dat het bijna zes jaar geleden was. “Frankrijk misschien?”, vraagt Koeman uiteindelijk. Daarmee doelt de bondscoach op de Nations League-wedstrijd van november 2018 in De Kuip, die Oranje met 2-0 won door doelpunten van Memphis Depay en Georginio Wijnaldum.

LEES OOK: Koeman laat Ajax-speler links liggen: 'Op dit moment geen optie'

Hoewel Nederland wel won van de Fransen in 2018, is de laatste zege op een topland iets recenter. “Duitsland 2019, 2-4”, verklapt Vermeulen het goede antwoord. In de kwalificatiewedstrijd voor het EK zorgden Frenkie de Jong, Donyell Malen, Wijnaldum en een eigen doelpunt van Jonathan Tah voor de Nederlandse zege in Hamburg. “Maar het is dus bijna zes jaar geleden dat we van een écht topland gewonnen hebben, is dat niet ook een teken aan de wand?”, vraagt Vermeulen Koeman vervolgens op de man af. “Als je het zo bekijkt wel”, kan de bondscoach niet anders dan het beamen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Andries Noppert bespreekt terugkeer bij Oranje: ‘Ja, als materiaalman’

Andries Noppert rekent er niet op dat hij ooit nog het shirt van het Nederlands elftal draagt.