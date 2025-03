Sterfgeval bij Barcelona: wedstrijd tegen Osasuna afgelast

Een lid van de medische staf van Barcelona is kort voor de wedstrijd tegen Osasuna overleden, zo meldt de Catalaanse club. Daarom is de wedstrijd, die om 21.00 uur zou beginnen, afgelast. De spelers hebben volgens DAZN het verzoek ingediend om de wedstrijd te verplaatsen.

Het gaat om Carles Miñarro Garcia, clubarts bij het eerste elftal. "Barcelona is diep bedroefd door het overlijden van Carles Miñarro Garcia eerder vanmiddag", luidt het clubstatement. "Om deze reden wordt de wedstrijd tussen Barcelona en Osasuna verplaatst naar een latere datum. Het bestuur van Barcelona en al onze medewerkers bieden onze condoleance aan richting zijn familie en vrienden in deze moeilijke tijd."

Artikel gaat verder onder video

Ook Osasuna komt met een reactie. "Osasuna wil zijn oprechte medeleven betuigen aan de familie van dokter Carles Miñarro Garcia. Daarnaast sturen we een warme omhelzing naar de hele staf van FC Barcelona en hun supporters in deze moeilijke tijd. Moge hij rusten in vrede."

'Kleedkamer Barça zwaar getroffen'

De Spaanse journalist David Bernabeu Reverter schrijft op X dat 'de kleedkamer van Barcelona zwaar getroffen' is door het trieste nieuws. Dat het besluit om de wedstrijd af te gelasten last-minute is genomen, blijkt wel uit de activiteit van beide clubs op sociale media. Zowel Barcelona als Osasuna maakte ‘gewoon’ de opstelling bekend op X. Het overlijden van Miñarro Garcia werd om 20.42 uur bevestigd.