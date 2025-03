Bosz verklapt inhoud van appjes die hij ontving van PSV-speler

Peter Bosz heeft daags voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen een paar appjes heeft ontvangen van , zo verklapt de PSV-trainer. De vleugelverdediger wilde dolgraag weer zijn opwachting maken in het shirt van de Eindhovenaren.

Dest liep in april 2024 een zware kruisbandblessure op waardoor hij een streep door de slotweken van het seizoen kon zetten, alsmede door heel 2024. De 24-jarige Amerikaan werkte in de tussentijd hard aan zijn herstel en zat zaterdagavond voor het eerst sinds 329 dagen weer bij de wedstrijdselectie van PSV. Daar bleef het niet bij voor Dest, hij kwam 23 voor tijd in de ploeg voor Richard Ledezma.

Bosz onthult na de wedstrijd dat Dest de avond voor de wedstrijd al stond te popelen en enkele appjes ontving van de verdediger. "Hij stuurde mij gisteravond laat nog wat berichten: trainer, ik ben er echt klaar voor. Je kan mij er gewoon inzetten. Ik ben op het oude niveau. Dus hij wil heel graag”, aldus Bosz.

Dat Dest kon invallen had ook te maken met het feit dat Ledezma niet meer verder kon. “Het kwam zo uit. Richy (Ledezma, red.) had hoofdletsel, die had hoofdpijn, dus die moest eraf. Dus ik zei tegen Richy dat hij nog vijf minuten door moest gaan, want Dest mocht dertig minuten spelen”, luidt de verklaring van de 61-jarige oefenmeester.

