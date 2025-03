Bosz krijgt lachers op de hand in de perszaal na vraag over Makkelie

PSV-trainer Peter Bosz heeft tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen de lachers op zijn hand gekregen. De 61-jarige oefenmeester werd gevraagd naar een beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie, met wie hij eerder dit seizoen botste. Bosz wilde niet ingaan op de vraag en voerde een opmerkelijk toneelstukje op.

PSV leek gisteren na een half uurs pelen op voorsprong te komen uit een corner van Noa Lang. De Jong won het kopduel van Kersten, waarna de bal voor de voeten kwam van Til die van heel dichtbij binnenschoot nadat Makkelie floot. Daarmee smoorde de ervaren leidsman de openingstreffer van PSV in de kiem.

"Het duel tussen Kersten en De Jong is niet goed beoordeeld door de scheidsrechter. Dat leek toch wel een aardig fair duel te zijn. Makkelie was toch zeker van zijn zaak", aldus ESPN-commentator Teun de Boer. PSV-aanvoerder De Jong was totaal niet te spreken over de beslissing van Makkelie en maakte duidelijk misbaar.

Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd kwam het moment ook ter sprake. "Je vertelde laatst dat je altijd met zo'n tablet op de bank zit en alles bekijkt. Begreep jij het afkeuren van de goal van Til met het kopduel van De Jong?", vraagt verslaggever Jeroen Kapteijns. Al playbackend maakte Bosz duidelijk het niet eens te zijn met de beslissing. Vervolgend klopte de ervaren coach op de microfoon alsof deze het niet deed.

