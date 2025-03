Spelers en staf van PSV steken koppen bij elkaar: 'Er zijn harde noten gekraakt'

De spelers en de staf van PSV hebben 'harde noten gekraakt' na de pijnlijke 1-7 afstraffing tegen Arsenal in de Champions League. Dat vertelt middenvelder na afloop van de 1-2 overwinning op sc Heerenveen. De doelpuntenmaker zag zijn ploeg beter voor de dag komen en verscheen daardoor met een goed gemoed voor de camera van ESPN.

"Ik ben heel blij", steekt Til, bij wie de vreugde goed zichtbaar was na zijn doelpunt en zijn assist, van wal. "Ik hoor het vaak dat je het snel aan me ziet hoe ik er in zit. Voor mijn gevoel kan ik beter afronden als ik niet na kan denken. Een op een met de keeper kan ik toch iets te veel nadenken over wat ik moet doen en dan lukt het niet", blikt de middenvelder terug op zijn gemiste kansen.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Dest ontzettend blij na 'heel zware' tijd: 'Ik ben weer voetballer, man'

Na de nederlaag tegen Arsenal hebben de spelers en de staf de koppen bij elkaar gestoken, zo onthult Til. "We zijn met het team bij elkaar gekomen. We hebben gepraat met iedereen erbij. De staf en de spelers. Iedereen van de staf en de spelers was er bij. Daarin zijn er harde noten gekraakt. Ik denk dat dat goed was."

LEES OOK: Makkelie gebeten hond na onbegrijpelijke beslissing bij PSV - Heerenveen

Til was tevreden over het duel met sc Heerenveen, mede omdat zijn ploeg voor het eerst sinds 25 januari weer een overwinning boekte in de Eredivisie. "Ook al ging niet alles goed, je zag dat we het weer met zijn allen deden en dat het niet uit elkaar viel", aldus Til, die niet schrok van de aansluitingstreffer van sc Heerenveen. "Nee, niet echt eigenlijk. Dat is voetbal. Ik dacht wel: we moeten dit over de streep gaan trekken."

Til wil niet focussen op het kampioenschap

Met de overwinning op sc Heerenveen heeft PSV nog vijf punten achter op koploper Ajax, dat zondag in actie komt op bezoek bij PEC Zwolle. Til wil dan ook nog niet aan een kampioenschap denken. "Op dit moment zijn we afhankelijk. Dan vind ik niet dat je over de titel mag praten. Als je het in eigen hand hebt, kan je nog zeggen dat je er vol voor gaat. Nu ben je afhankelijk van Ajax. Zolang we afhankelijk zijn, moet je je daar niet op focussen."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Guus Til: 'Ik denk niet dat het de bedoeling is dat ik dit tegen jou ga zeggen'

Guus Til kan zich deels vinden in de woorden die Ivan Perisic sprak in de aanloop naar de eerste ontmoeting tussen PSV en Arsenal.