Frustraties lopen hoog op bij Mohamed Ihattaren tegen PSV

RKC Waalwijk kreeg zaterdagavond in de eerste helft tegen PSV geen enkel moment grip op het aanvalsspel van de Eindhovenaren, zo luidt de conclusie in de rust in De Eretribune.

Volg RKC - PSV hier in ons liveverslag!

PSV leidt halverwege met 0-2 in Waalwijk, door doelpunten van Ivan Perisic en Noa Lang. De score had nog hoger kunnen uitvallen, maar het elftal van trainer Peter Bosz had het vizier niet altijd op scherp staan.

Artikel gaat verder onder video

Analist Bram van Polen legt in de rust uit dat Sergiño Dest in de opbouw bij PSV voortdurend de vrije man. “RKC zet met twee spitsen druk op de twee centrumverdedigers van PSV. Dan komt Dest steeds vrij op het middenveld en daar heeft RKC heel veel moeite mee. Wanneer stap je nou door? Wanneer kantel je als elftal? Ik vind dat je daar een bepaald voetbalgogme voor moet hebben.”

LEES OOK: Jeroen Manschot is boos op PSV-verzorger, nadat Luuk de Jong voor eigen rechter speelt

Van Polen benadrukt dat RKC ‘gewoon geen druk krijgt’ op de opbouw van PSV. De oud-verdediger van PEC Zwolle brengt de onvrede van Mohamed Ihattaren vervolgens in beeld, wanneer de aanvallende middenvelder van RKC druk probeert te zetten op Ryan Flamingo, maar niet kan voorkomen dat de centrumverdediger met een simpele inspeelpass de geheel vrijstaande Dest bereikt. “Dit is eigenlijk wel tekenend. Je ziet dan continu verwijten bij RKC. RKC loopt continu achter de feiten aan. Dat is wat er misgaat bij RKC.”

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Ivan Perisic komt elke keer huilend de kleedkamer van PSV in'

PSV verkeert in een grote sportieve crisis, maar Ivan Perisic onttrekt zich haast als enige aan de malaise.