Spanje - Nederland op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd in de Nations League uitgezonden?

Het Nederlands elftal was donderdagavond heel dicht bij een zege op Spanje, maar gaf een 2-1 voorsprong diep in de blessuretijd toch nog uit handen. De formatie van coach Ronald Koeman speelt zondagavond de return in de kwartfinales van de Nations League. Het treffen is live te volgen op de Nederlandse televisie. Wil jij weten hoe laat de aftrap is en op welke zender je deze kraker kunt bekijken? Wij zetten alle informatie voor je op een rijtje.

Hoe laat begint Spanje - Nederland?

Drie dagen na de eerste ontmoeting in de kwartfinale van de Nations League staat de return op het programma. De wedstrijd tussen Spanje en Nederland begint om 20.45 uur. De twee toplanden treffen elkaar in Mestalla, het stadion van Valencia. Het duel staat onder leiding van de Franse scheidsrechter Clément Turpin.

Op welke zender is Spanje - Nederland te zien?

De wedstrijd wordt live op tv uitgezonden op NPO 3. Dit betekent dat je de wedstrijd zonder extra kosten kunt volgen via de publieke omroep. De uitzending begint om 20.20 uur.

Recente prestaties van Spanje en Nederland

Spanje was op voorhand de grote favoriet voor het tweeluik met Nederland, maar had het in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Nations League knap lastig met de ploeg van Koeman. Spanje opende weliswaar al vroeg de score via Nico Williams, maar Oranje herpakte zich uitstekend en kwam niet veel later langszij dankzij een treffer van Cody Gakpo. Tijjani Reijnders schoot Nederland al heel snel in de tweede helft op 2-1, maar Mikel Merino zorgde diep in de blessuretijd voor een 2-2 eindstand.

Spanje is de regerend Europees kampioen. De formatie van bondscoach Luis de la Fuente maakte afgelopen zomer in Duitsland veel indruk door in de groepsfase al af te rekenen met onder meer Kroatië en Italië en in de knock-outfase achtereenvolgens Georgië, Duitsland en Frankrijk te verslaan, alvorens in de eindstrijd Engeland op een 2-1 nederlaag te trakteren. De Spanjaarden trokken hun grandioze vorm moeiteloos door in de Nations League. Daarin eindigden ze in een groep met Denemarken, Servië en Zwitserland dik bovenaan. De zes groepsduels leverden zestien punten op, acht meer dan nummer twee Denemarken.

Het kostte Oranje daarentegen een stuk meer moeite om zich te plaatsen voor de laatste acht van de Nations League. De ploeg van Koeman won slechts twee wedstrijden in de groepsfase, maar plaatste zich in een groep met Duitsland, Hongarije en Bosnië-Herzegovina als nummer twee voor de kwartfinales. Daarin hoopt Oranje eindelijk weer een keer af te kunnen rekenen met een topland. Het was donderdagavond heel dichtbij, maar door de late gelijkmaker van Merino ligt de strijd nog helemaal open.

