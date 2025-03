Toen Gerri Eickhof gehakt maakte van Ajax en gratis bier kreeg in Amsterdam

Gerri Eickhof neemt na 37 jaar afscheid van de NOS, zo werd donderdag bekend. De 66-jarige verslaggever gaat met pensioen. Hij was voor veel Nederlanders een vertrouwd gezicht op televisie en vergaarde ook veel bekendheid met een tirade over Ajax in 2009, die hem daarna ‘twee maanden lang gratis bier’ opleverde in Amsterdam.

Eickhof opende op 6 mei 2009 het NOS Journaal met een tirade over het het vertrek van toenmalig Ajax-trainer Marco van Basten. “Dit is de ultieme crisis, een deconfiture, een onttakeling”, sprak hij. “Ajax is van 1965 tot 1997 een absolute Europese topclub geweest die meedeed om de hoofdprijzen. Sinds ze verhuisd zijn van het gezellige stadion De Meer naar deze megalomane vliegende schotel waar nog geen gras wil groeien, is het steeds minder gegaan. Wat wil je in een tent die zo bedacht is dat het gras er dus letterlijk niet groeit”, zei hij voor de poorten van de Johan Cruijff ArenA.

Ajax eindigde in het seizoen 2008/09 als derde, achter FC Twente en AZ. “Omdat PSV voor het eerst eens slecht draaide, dacht Ajax dat de landstitel nu eindelijk een keer binnen bereik zou komen. Nu is het dus weer niet gelukt”, constateerde Eickhof. “Ajax is derde geworden achter, met alle respect, twee clubs uit de provincie. Twee clubs met minder geschiedenis en een kleiner budget dan de Godenzonen uit Amsterdam. Het is eigenlijk de boodschap dat Ajax geen topclub meer is.”

'Gratis bier in Amsterdam'

De bevlogen analyse van Eickhof ging viraal in Nederland. “Ik kan je vertellen, ik heb daarna ongeveer twee maanden lang gratis bier in Amsterdam gekregen”, zei hij tien jaar later in gesprek met NU.nl. Ook in de rest van Nederland zorgde zijn vurige betoog niet voor problemen. “Natuurlijk niet. Ik draag Feyenoord een warm hart toe, al hoop ik altijd dat Ajax kampioen wordt.”

Eickhof kon zich nog voor de geest halen hoe zijn optreden tot stand kwam. Hij zou die dag eigenlijk niet werken, maar deed toch verslag na de persconferentie waarop het vertrek van Van Basten werd toegelicht. “Ik zat ziek thuis en werd door mijn chef gebeld of ik een item wilde maken over het ontslag van Van Basten. Dus ik daarnaartoe samen met mijn zoon Koen, die toen nog heel klein was. Koen mocht aanvankelijk niet mee naar binnen, daar heb ik nog stennis over gemaakt. Met mijn door aspirine gedrogeerde hoofd begon ik vervolgens aan het livegesprek.”

Vervolgens liet hij zijn frustraties de vrije loop. “Ik ben een Ajax-fan, dus ik had me al verschrikkelijk aan de club geërgerd. Al jaren. Dit was de kans.” Eickhof keek er ook van op dat zijn item de opening van het journaal zou zijn. "Ik vond het wel nieuwswaardig, maar het was toch vooral een nieuw-'tje'. Toen bleek het ineens de opening te zijn van het journaal, dat normaal gesproken over leven en dood, rijkdom en armoede, geluk en ellende gaat. Op het moment dat je opent met het ontslag van een trainer, vind ik dat je de wetten van dat programma hebt veranderd. En dan kun je dus ook even anders met het programma omgaan.”

