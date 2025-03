Ajax-speler krijgt ongekend compliment van Frankfurt-speler: 'Voortreffelijk, met niemand te vergelijken'

Voor Ajax wacht donderdagavond de returnwedstrijd tegen Eintracht Frankfurt. In Amsterdam waren de ploegen redelijk aan elkaar gewaagd, maar eindigde het duel in 1-2 voor de Duitse club. Hugo Larsson, die ook scoorde, heeft zich verbaasd over .

In gesprek met Voetbalzone blikt Larsson terug op de wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA. Ajax begon goed en scoorde al snel via een kopbal van Brobbey. "De sfeer in het stadion was mooi en de intensiteit die Ajax in de eerste tien minuten aan de dag legde was erg hoog. Ik dacht echt van: wow, dit is een goed team, we gaan een flinke strijd tegemoet. Maar gelukkig kwamen we na de 1-0 van Ajax steeds beter in ons spel."

De wedstrijd kantelde niet veel later; Frankfurt werd veelal de bovenliggende partij. "De 80 minuten na hun goal hadden we controle over de wedstrijd. Ajax had na rust dan wel veel balbezit, het bracht onze verdediging niet echt in de problemen. En we hebben ook gewoon goed voetbal laten zien." Volgens Larsson had de score ook hoger kunnen uitvallen. “In de eerste helft hadden we drie, vier keer kunnen scoren, maar gelukkig is het in het voetbal altijd zo dat als je veel kansen creëert, je doelpunten kunt maken. En dat hebben we gedaan in Amsterdam."

De middenvelder kreeg ook te maken met Brobbey, die moeilijk in de tang te nemen was in de ArenA. "Hij speelde heel erg goed tegen ons. Als centrumverdediger moet je tegen hem echt aan de bak. Na zijn vroege goal wisten we Brobbey in toom te houden. En dat zullen we deze donderdag ook weer moeten doen." Larsson lijkt uit te gaan van een nieuwe basisplaats voor de sterke spits, al lijkt die kans klein. Brobbey heeft wel duidelijk indruk gemaakt bij de 20-jarige speler van Frankfurt. "Ik heb in mijn leven nog nooit een speler gezien met zoveel fysieke kracht. Hij speelde voortreffelijk tegen ons. Hij is voor mij met niemand te vergelijken, zo’n speler heb ik nog niet eerder meegemaakt.”

