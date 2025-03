Johan Derksen krijgt flinke veeg uit de pan na uitspraken over Sylvie Meis

Johan Derksen is flink op de vingers getikt door Wim Beelen. De vermeende relatie tussen de miljonair en Sylvie Meis was vorige week een gespreksonderwerp bij Vandaag Inside, waarbij Derksen geen goed woord over had voor de zakenman. Beelen heeft hierop gereageerd en uitgehaald naar de oud-voetballer.

Van het najaar in 2023 tot en met januari 2024 zou Beelen een relatie hebben gehad met Sylvie Meis. In de Dutch Dragons-podcast vertelde de zakenman vorige week dat hij niet op die manier samen was met de ex van Rafael van der Vaart. “Ik had niets met Sylvie, maar opeens stond dat groot in de pers”, legde Beelen uit. Vervolgens besloot hij om de berichtgeving niet te ontkennen, maar juist te omarmen. “Ik kreeg duizenden appjes van mensen die zeiden: Wim, je bent koning, je bent king. En ik voelde me leeg en kut. De wereld dacht dat ik king was, maar dat was ik niet!”

LEES OOK: Johan Derksen zorgt voor schokgolf met walgelijke anekdote

Artikel gaat verder onder video

Beelen heeft naar eigen zeggen wel ‘omgang’ gehad met Meis. “Ze heeft me heel veel geleerd in mijn journey om Wim te worden”, geeft hij aan. “We hebben gegeten, gedronken, we zijn op vakantie geweest.” Of hij ook seks met het model heeft gehad, wil hij niet vertellen. “Sommige dingen, daar praat je niet over.”

Het fragment van Beelen die over Meis sprak, werd vorige week getoond bij Vandaag Inside. Derksen zag dit vol ergernis aan. “Wat een vervelende man is dat, joh”, stelde hij direct na het zien van de beelden. “Wat een griezel van een gozer! Een aansteller. En hij moet zich realiseren dat Sylvie omgang met hem had omdat hij een hele portefeuille met creditcards heeft.”

Beelen haalt uit naar Derksen

Deze week was Beelen te gast in de Hendriks en Hendriks Podcast, waar hij reageerde op de uitspraken van Derksen over zijn relatie met Meis. “Johan Derksen is natuurlijk een grote praatjesmaker die over de rug van mensen, door ze kapot te maken, z'n euro’s verdient”, haalt de miljonair uit naar de oud-voetballer. “Ik vind het echt ongelooflijk dat dat zo is. En John de Mol heeft al zoveel, die laat dat ook nog toe.”

LEES OOK: Tafelgasten VI verbouwereerd door rel Van der Gijp - Van Gelder: 'Een heel verbitterd hoofd, hij had de zon gemist'

Beelen vreest dat de uitspraken van Derksen Meis hebben ‘geraakt’. “Mij zou het in ieder geval ook raken”, stelt de zakenman. Toch weet hij hoe Derksen is, dus kan Beelen de uitspraken niet al te serieus nemen. “Als Johan Derksen het zegt, denk ik echt: zo'n oude seniele man, sorry, die nog op die manier over de rug van anderen een eurootje probeert te pakken, door anderen kapot te maken, dat is zo verdrietig. Dan denk ik echt: wat ben je aan het doen?”, besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jack van Gelder onthult triest nieuws na Van der Gijp-sneer: 'Daarom was ik anders'

Jack van Gelder onthult waarom hij 'anders dan normaal' was toen hij in De Oranjezondag zijn veelbesproken sneer uitdeelde richting René van der Gijp.