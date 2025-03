Johan Derksen zorgt voor schokgolf met walgelijke anekdote

Johan Derksen zorgde dinsdagavond voor een schokgolf in de studio van Vandaag Inside met een verhaal over voormalig FC Groningen-voorzitter Renze de Vries. Gasten Merel Ek en Angela de Jong walgden zichtbaar van de anekdote.

Derksen kreeg als journalist van Voetbal International een bizar verhaal te horen. “Renze de Vries had een envelop en mocht bij iedere vrouw waar hij kwam wat schaamhaar afknippen. In de bestuurskamer liet hij altijd die envelop met al dat schaamhaar zien”, zei Derksen dinsdagavond. Presentator Wilfred Genee reageerde: “Ik weet nou niet of dit zo’n goed verhaal is voor de nabestaanden van Renze de Vries.”

Volgens Derksen ‘weet de hele voetbalwereld’ van het verhaal, maar voor de gasten bij Vandaag Inside was het nieuwe informatie. “Gadverdamme”, zei De Jong, die wilde weten hoe ‘andere mannen’ reageerden in de bestuurskamer. Derksen antwoordde: “Ze glimlachten erom en zeiden nadat hij weg was dat hij gek was.”

Zwartgeldaffaire

De Vries werd in de jaren tachtig bekend als voorzitter van FC Groningen. Hij was verantwoordelijk voor de komst van bekende spelers, waarmee Groningen een sportieve opmars inzette. Na publicaties van Derksen, destijds nog voetbaljournalist, bleek echter dat er was gesjoemeld met tekengelden van Sjaak Storm, Jurrie Koolhof, John de Wolf, René Eijkelkamp, Henny Meijer en de broers Erwin en Ronald Koeman.

In totaal was er voor 5 miljoen gulden (ongeveer 2,3 miljoen euro) gefraudeerd. De Vries gaf later toe dat er zwart geld was betaald en werd veroordeeld tot acht maanden gevangenisstraf. Daarvan zat hij echter slechts vijf dagen uit, vanwege zijn zwakke gezondheid. De Vries overleed in mei 2012 op 81-jarige leeftijd.

