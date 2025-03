VAR brengt redding voor Ajax, Inzaghi beklaagt zich over voordeel Feyenoord - FCUpdate Recap

In deze FCUpdate Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen voetbalnieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de voetbalwereld, gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Ajax boekte een belangrijke overwinning op PEC Zwolle dankzij een strafschop, waarbij de VAR een cruciale rol speelde. De Amsterdammers blijven daarmee op koers voor de titel. Ondertussen uitte Inter-trainer Simone Inzaghi zijn ongenoegen over het voordeel dat Feyenoord heeft gekregen door een vrij weekend, wat hen meer tijd geeft om zich voor te bereiden op de Champions League-return. Verder was er ophef over de rode kaart van Lasse Schöne bij NEC en kreeg PSV-trainer Peter Bosz de lachers op zijn hand tijdens een persconferentie na een vraag over scheidsrechter Danny Makkelie.

VAR brengt redding: matig Ajax zet nieuwe stap naar de titel

Ajax heeft op bezoek bij PEC Zwolle een belangrijke zege geboekt. De Amsterdammers beleefden een lastige middag in het MAC³PARK Stadion, maar mede door een VAR-ingreep wist de koploper toch met 0-1 te winnen. Kenneth Taylor was de gevierde man: hij scoorde uit een strafschop. Lees hier meer.

Inzaghi beklaagt zich over voordeel voor Feyenoord

Internazionale-trainer Simone Inzaghi is niet te spreken over het feit dat Feyenoord dit weekend vrijaf heeft gekregen van de KNVB. De Italiaanse oefenmeester stelt dat de Rotterdamse club daarmee een voordeel heeft, aangezien de club zich langer kan voorbereiden op de return van dinsdag in de Champions League. Lees hier meer.

Bizar: rood voor Lasse Schöne (38) na aanval op scheidsrechter

Een opmerkelijke rode kaart voor Lasse Schöne kort na rust bij NEC - Go Ahead Eagles. De ervaren middenvelder van NEC kreeg in een tijdsbestek van slechts vijf seconden tweemaal geel en werd zo van het veld gestuurd door scheidsrechter Sander van der Eijk. Lees hier meer.

Bosz krijgt lachers op de hand in de perszaal na vraag over Makkelie

PSV-trainer Peter Bosz heeft tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen sc Heerenveen de lachers op zijn hand gekregen. De 61-jarige oefenmeester werd gevraagd naar een beslissing van scheidsrechter Danny Makkelie, met wie hij eerder dit seizoen botste. Bosz wilde niet ingaan op de vraag en voerde een opmerkelijk toneelstukje op. Lees hier meer.

Openhartige Brouwers doet boekje open: 'Hij was het vanaf dag één niet eens met Van Persie'