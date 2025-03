Inzaghi beklaagt zich over voordeel voor Feyenoord

Internazionale-trainer Simone Inzaghi is niet te spreken over het feit dat Feyenoord dit weekend vrijaf heeft gekregen van de KNVB. De Italiaanse oefenmeester stelt dat de Rotterdamse club daarmee een voordeel heeft, aangezien de club van trainer Robin van Persie zich langer kan voorbereiden op de return van dinsdag in de Champions League.

Inter kwam zaterdagavond wél in actie en speelde tegen laagvlieger Monza. De Nerazzuri kwamen in eigen huis met 0-2 achter, maar wisten dit uiteindelijk om te buigen naar een zwaarbevochten 3-2 zege op de hekkensluiter van de Serie A. "Ik vind dat niet helemaal eerlijk", aldus Inzaghi over het feit dat Feyenoord dit weekend geen wedstrijd speelt. "Maar als de regels het toelaten om dit te doen, heeft Feyenoord daar goed gebruik van gemaakt."

Waar Feyenoord het verzoek om het duel met FC Groningen uit te stellen goedgekeurd zag worden door de KNVB, daar verscheen Inter zaterdagavond dus 'gewoon' aan de aftrap. "Het is niet makkelijk om te herstellen van de Champions League. We zagen vandaag ook in Duitsland dat alle teams die een Europese wedstrijd hebben gehad het lastig hadden. We moeten telkens maar door gaan, terwijl we weten dat we 72 uur later alweer een belangrijke wedstrijd hebben", aldus Inzaghi.

In de Bundesliga gingen zowel Bayern München (2-3 tegen VfL Bochum), Bayer Leverkusen (0-2 tegen Werder Bremen) en Borussia Dortmund (0-1 tegen Augsburg) onderuit na hun midweekse wedstrijden in de Champions League.

De return in de achtste finale van de Champions League tussen Internazionale en Feyenoord begint dinsdagavond om 21.00 uur. De ploeg van Inzaghi verdedigt in het eigen Giuseppe Meazza een 2-0 voorsprong uit de heenwedstrijd in De Kuip.

