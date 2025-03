Vermoedelijke opstelling PSV: grijpt Bosz in na afgang tegen Arsenal?

PSV neemt het zaterdagavond in eigen huis op tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren zullen weer eens een goed resultaat willen boeken, na twee nederlagen tegen Go Ahead Eagles en een afstraffing tegen Arsenal. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Peter Bosz vasthoudt aan dezelfde namen als dinsdag in de Champions League.

PSV beleefde dinsdag een zeer vervelende Europese avond. Arsenal liet geen spaan heel van de ploeg van Bosz, die met liefst 1-7 verloor. Hoewel Bosz dus de nodige reden heeft om keihard in te grijpen, is de verwachting dat de oefenmeester achter zijn spelers blijft staan en dezelfde elf het veld in stuurt als tegen de Engelsen.

Dat betekent dat Walter Benítez met Richard Ledezma, Ryan Flamingo, Olivier Boscagli en Tyrell Malacia voor zijn neus speelt. Sergiño Dest keert na lang blessureleed waarschijnlijk terug bij de wedstrijdselectie, maar zal nog niet fit genoeg zijn om te starten. Het middenveld zal naar verwachting wederom bestaan uit Jerdy Schouten, Ismael Saibari en Guus Til, wat een nieuwe reserverol voor Joey Veerman betekent. In de voorhoede kiest Bosz waarschijnlijk voor Ivan Perisic, Luuk de Jong en Noa Lang.

Vermoedelijke opstelling PSV

Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Malacia; Schouten, Saibari, Til; Perisic, De Jong, Lang.

Vermoedelijke opstelling sc Heerenveen

Noppert; Braude, Kersten, Hopland, Köhlert; Linday, Van Ee, Smans; Sebaoui, Lukovic, Jahanbakhsh.

