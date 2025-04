Amber Wiznitzer walgt van Vandaag Inside: 'Na zes minuten hoor ik...'

Amber Wiznitzer is bepaald geen liefhebber van Vandaag Inside, de succesvolle talkshow van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. De columniste van NRC kijkt ervan op dat het programma door politiek Den Haag serieus wordt genomen. Ze ziet aan tafel vooral grensoverschrijdende grappen, schrijft ze dinsdag.

Wiznitzer, neerlandicus, journalist en theatercriticus, zag maandag Sam Hagens aanschuiven bij het programma Jinek. Hagens was tot voor kort politiek verslaggever bij SBS6 en schoof in die hoedanigheid geregeld aan bij Vandaag Inside. Inmiddels presenteert hij Goedemorgen Nederland bij de publieke omroep WNL. In gesprek met Eva Jinek vertelde Hagens dat Vandaag Inside ‘op een gegeven moment heel serieus werd genomen’.

“Ook door politiek Den Haag. Zeker door dit kabinet, maar ook door het vorige. Het was heel belangrijk wat er in VI gezegd werd en met name wat er door Johan Derksen gezegd werd”, zei Hagens. Van die woorden keek columnist Wiznitzer op.

In NRC schrijft ze dinsdag: “Johan Derksen – die van die kaars in de bewusteloze vrouw, weet je wel. Die nemen ze in Den Haag heel serieus. Daarom keek ik ook nog maar een stukje van VI. In minuut zes bekeken de mannen beelden van vrouwen die een spel deden met waterpistolen, waarna René van der Gijp gierde: ‘Ik spuit ze wel eens natter hoor. Jij niet?’”

In haar column passeren ook andere onderwerpen de revue, maar Nederlandse ‘tradities’ vormen de rode draad. Naar aanleiding van het bekijken van Vandaag Inside schrijft ze dan ook: “En dat brengt me tot de laatste belangrijke traditie die ik maandagavond heb genoteerd. Hoe ging dat ene gedicht ook alweer? Heel oud, heel Hollands (Herinnering aan Holland van Hendrik Marsman, red.) – ah ja, dat was ’m:

Denkend aan Talpa

zie ik breede meneeren

over de grens van

vrouwen gaan.”

