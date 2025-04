Newcastle-coach Eddie Howe opgenomen in ziekenhuis, vlak voor duel met Man United

Newcastle United moet het zondag in de Premier League-wedstrijd tegen Manchester United stellen zonder trainer Eddie Howe. De 47-jarige coach is opgenomen in het ziekenhuis, zo maakt de club bekend.

Howe meldde zich vrijdagavond laat bij het ziekenhuis, nadat hij zich al enkele dagen niet lekker voelde. Volgens Newcastle is hij daar ter observatie gehouden en ondergaat hij op dit moment nog verdere medische onderzoeken.

Artikel gaat verder onder video

In een verklaring laat de club weten: “Eddie is bij bewustzijn, praat met zijn familie en krijgt professionele medische zorg.” Verdere details over zijn toestand of de aard van zijn klachten zijn niet naar buiten gebracht.

In afwezigheid van Howe nemen assistent-trainers Jason Tindall en Graeme Jones de honneurs waar. Zij zullen zondag leiding geven aan het team bij de thuiswedstrijd tegen Manchester United. Tindall nam vrijdag al de persverplichtingen over van Howe.

De club sluit de verklaring af met: “Iedereen bij Newcastle United wenst Eddie een spoedig herstel toe. Verdere updates volgen zodra die beschikbaar zijn.”

Howe is sinds november 2021 hoofdtrainer van Newcastle, waar hij Steve Bruce opvolgde. Onder zijn leiding beleefde de club sportief succes: vorig seizoen eindigde Newcastle als vierde in de Premier League, en vorige maand won het team voor het eerst in zeventig jaar een nationale prijs — de Carabao Cup, dankzij een overtuigende overwinning op Liverpool.

In totaal stond Howe tot nu toe 165 wedstrijden aan het roer bij Newcastle, waarvan hij er 84 won, 36 gelijk speelde en 45 verloor. Eerder in zijn loopbaan had Howe twee periodes als hoofdtrainer van Bournemouth, met tussendoor een kort dienstverband bij Burnley. Hij werd in Engeland vorig jaar regelmatig genoemd als mogelijke nieuwe bondscoach, maar gaf zelf aan dat hij niet is benaderd door de FA toen Gareth Southgate werd opgevolgd. Uiteindelijk viel de keuze op Thomas Tuchel als nieuwe bondscoach van Engeland.