Ophef in Bulgarije: Goksite bezocht in VAR-ruimte

Ophef in Bulgarije, want daar is een VAR-official live op televisie gespot terwijl hij een gokwebsite bezocht. Het voorval vond plaats rond de derby tussen CSKA Sofia en Lokomotiv Sofia. Gokken op wedstrijden is verboden voor de arbitrage en dus is er een onderzoek gestart.

CSKA Sofia speelde woensdag tegen stadgenoot Lokomotiv. Het ging om een wedstrijd in de hoogste Bulgaarse competitie. Tijdens de televisie-uitzending van de wedstrijd was, zoals dat in Nederland ook gebruikelijk is, de VAR-ruimte even te zien. Tijdens dit moment zou te zien zijn hoe een van de aanwezige officials op zijn telefoon een online gokwebsite aan het bezoeken was.

Oplettende kijkers waren zo snel om de beelden op sociale media te delen, waarna flinke, internationale ophef ontstond. Het blijkt niet om de VAR of de assistent-VAR te gaan, maar om een derde aanwezige official. Geruchten online gaan dat op de telefoon geen goksite te zien zou zijn geweest, maar een website om op de hoogte te blijven van tussenstanden.

Het bedrijf dat in Bulgarije verantwoordelijk is voor de VAR heeft zijn excuses aangeboden. Inmiddels is er een onderzoek gestart naar de offcial, weet Voetbal International te melden. Mocht er daadwerkelijk sprake zijn geweest van gokken, dan volgt er ontslag.

