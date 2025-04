Zeldzaam intiem moment tussen Derksen en Genee bij Vandaag Inside

Een zeldzaam intiem moment tussen Johan Derksen en Wilfred Genee voorafgaand aan de uitzending van Vandaag Inside van woensdagavond.

Derksen en Genee ontvingen woensdagavond Albert Verlinde en Wierd Duk in Vandaag Inside; René van der Gijp had zijn vaste vrije dag op woensdag. Derksen zocht aan het begin van de uitzending toenadering tot Genee: “Wij zijn een beetje ouderwetse tv-mensen. Moeten wij elkaar niet wat vaker omhelzen?”, vroeg de ervaren analist aan Genee. Vervolgens volgde een innige omhelzing tussen de twee

De toenadering van Derksen was, zo bleek later in de uitzending, een referentie aan collega Eva Jinek, die in haar talkshow regelmatig knuffelt met haar tafelgasten. Afgelopen maandag knuffelde Jinek innig met cabaretier Jochem Myjer, voordat laatstgenoemde plaatsnam aan tafel. Dat kwam haar op kritiek te staan.

Artikel gaat verder onder video

Derksen ergert zich aan het kleffe contact van onder anderen Jinek op tv. “Nou ja, kijk, als je dus met een gast geen kritisch en zakelijk interview wil, dan kun je hem knuffelen en dan ben je verplicht om twintig minuten in zijn reet te kruipen. Het is allemaal voor de bühne”, stelt de oud-voetballer.

➡️ Meer Vandaag Inside nieuws

👉 Johan Derksen weet wie de nieuwe trainer van NEC moet worden. "Als hij heeft geleerd van zijn fouten." 🔗

👉 Een bargast van Vandaag Inside krijgt een daverend applaus na gevatte opmerking richting Wilfred Genee 🔗

👉 Chris Woerts pleit voor een nieuw gezicht in Vandaag Inside: "Hij heeft humor, ik zou het zeker doen!", adviseert de sportmarketeer. 🔗

👉 Een schokkend verhaal bij Vandaag Inside. "Ik heb meegemaakt dat mijn t-shirt kapotgescheurd werd." 🔗

👉 Een 'gecancelde' Vandaag Inside-gast beticht Johan Derksen van liegen. "Dan zou je een knal voor je kanis hebben gekregen." 🔗