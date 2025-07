Berghuis doet zaken in Rotterdam en mikt op enorm maandbedrag

heeft zijn luxe appartement in het centrum van Rotterdam opnieuw te huur gezet, zo weet Bekende Buren. De buitenspeler van Ajax vraagt een bedrag van 4000 euro per maand voor de woning die hij in 2017 kocht.

Het appartement van Berghuis bevindt zich op de 27ste verdieping van een modern gebouw naast de Cruise Terminal in Rotterdam. De woning beschikt over een prachtig uitzicht over de Maas en de skyline van Rotterdam. De woonoppervlakte bedraagt 150 vierkante meter. Het appartement beschikt over een ruime woonkamer, grote raampartijen en twee slaapkamers.

LEES OOK: Diepe teleurstelling in Farioli: 'Hij ringeloorde alle Ajax-directeuren'

Artikel gaat verder onder video

Voor het huren van de woning van Berghuis, die zelf inmiddels in een villa in Amstelveen woont, moeten geïnteresseerden wel een flink bedrag betalen. De linkspoot verlangt een som van liefst 4000 euro per maand van zijn huurder. Het appartement werd zo’n anderhalf jaar geleden ook al te huur aangeboden. Destijds vroeg hij hier een bedrag van 3950 euro per maand voor, een verhoging van vijftig euro dus. Daarnaast moest een huurder toen een waarborgsom van drie maanden huur, ofwel 11.850 euro, betalen. De borgsom is nu verlaagd naar twee maanden, dus een bedrag van 8000 euro.

LEES OOK: ‘Ajax, PSV en Feyenoord krijgen Amerikaans toptalent aangeboden’

Berghuis kocht het appartement in het centrum van Rotterdam in 2017 voor een bedrag van 715.000 euro. De aanvaller had toen net de definitieve stap van Watford naar Feyenoord gemaakt, nadat hij het seizoen ervoor al op huurbasis in De Kuip had gespeeld. In 2021 vertrok hij na vijf seizoenen bij Feyenoord naar aartsrivaal Ajax.

Foto's van het appartement van Berghuis

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren

© Bekende Buren