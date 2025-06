Cristiano Ronaldo opnieuw goud waard voor Portugal in Nations League

Portugal heeft zich geplaatst voor de finale van de Nations League. De ploeg van bondscoach Roberto Martínez was in de Allianz Arena met 1-2 te sterk voor Duitsland. Vlak na rust kwamen de Portugezen nog op achterstand via Florian Wirtz, maar Francisco Conceição en Cristiano Ronaldo bogen deze achterstand om.

Duitsland begon goed aan de wedstrijd en kreeg al na slechts vier minuten de kans om de score te openen. Via Florian Wirtz en Joshua Kimmich kwam de bal bij Leon Goretzka terecht, die zijn schot net niet genoeg kracht kon meegeven. Even later was Ronaldo dicht bij de openingstreffer namens Portugal, maar hij wist Marc-André Ter Stegen niet te verrassen.

Wel nam Duitsland het initiatief na dit moment moment over en kreeg het enkele mogelijkheden om tot scoren te komen. Debutant Nick Woltemade wist te profiteren van verwarring in de Portugese defensie, maar doelman Diogo Costa reageerde attent. Even later moest de goalie opnieuw redding brengen, ditmaal op een inzet van Goretzka. Vlak voor rust kwam Liverpool-target Wirtz nog wel met een schotje, maar ook dit was niet genoeg voor de eerste treffer van de avond.

Na de rust sloeg Duitsland wel toe, nadat Ronaldo al snel een teenlengte tekort kwam om de 0-1 binnen te tikken. Wirtz kopte raak, terwijl Woltemade buitenspel stond. Scheidsrechter Slavko Vincic werd nog door de VAR naar de kant geroepen, maar was van mening dat de debutant niet actief deelnam aan het spel.

Met een driedubbele wissel probeerde Martínez het spel te kantelen in het voordeel van de Portugezen. Zo bracht hij Diogo Jota, Vitinha en voormalig Ajax-speler Conceição. Laatstgenoemde had niet lang nodig om zijn stempel te drukken. Want slechts vijf minuten na zijn invalbeurt krulde de buitenspeler op heerlijke wijze de 1-1 binnen. Portugal leek op stoom, want opnieuw vijf minuten later kwamen de bezoekers op 1-2. Ronaldo maakte zijn 937ste treffer in zijn carrière en zijn zesde van deze editie van de Nations League. Het was ditmaal wel een eenvoudige, want hij tikte van dichtbij raak op aangeven van Nuno Mendes.

In de slotfase was Duitsland niet bij machte om een gelijkmaker, en dus een verlengen, te forceren. Al kreeg het via invaller Karim Adeymi nog wel een grote kans. De aanvaller schoot echter op de paal. Aan de andere kant was Portugal ook nog enkele malen dichtbij de 1-3. Zo krulde Conceição vanuit het zestienmetergebied de bal net naast het doel van Ter Stegen. Zondag wacht voor Portugal de finale, daarin is de winnaar van de ontmoeting tussen Spanje en Frankrijk de tegenstander.