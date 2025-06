Emanuel Emegha vertelt over traumatische gebeurtenis: ‘Hij overleed waar iedereen bij was’

heeft deze week in FC Reality gesproken over een traumatische gebeurtenis als jeugdspeler van Sparta. De spits vertelt hoe toenmalig teamgenoot Ousmane Kone destijds stierf tijdens een teamuitje.

Emegha is deze week te gast in het programma FC Reality van rapformatie Supergaande. De spits van Jong Oranje en RC Strasbourg spreekt desgevraagd over het overlijden van Kone, op 4 juni 2016.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Patrick Vieira regelt topsalaris voor Nederlandse aankoop: ‘Ik wil jou hebben’

Kone, destijds twaalf jaar oud, verdronk tijdens een teamuitje van Sparta Onder-13 in waterpark Beldert Beach. Emegha was ploeggenoot van Kone en maakte de traumatische gebeurtenis met eigen ogen mee

“We gingen naar een waterpark. Het was een teamuitje, want we waren kampioen geworden. We wonnen elke wedstrijd en elk toernooi. We gingen het vieren. Hij was daar gewoon overleden… Iedereen was erbij, we waren er allemaal. We gingen hem zelf nog zoeken”, vertelt Emegha zichtbaar aangeslagen.

Emegha maakte 7 mei 2021 zijn eerste doelpunt in de Eredivisie namens Sparta Rotterdam tegen Vitesse. Hij droeg deze goal toen op aan Kone, door na afloop voor de camera van ESPN een shirt te tonen waarop hij met zijn voormalig ploeggenoot stond afgebeeld. “Dit is een teamgenoot van mij die in 2016 is overleden tijdens een teamuitje. Mijn eerste goal wilde ik voor hem maken.”

Klik op de tekst van het bericht hieronder om het interview van Emanuel Emegha in 2021 over Ousmane Kone te bekijken op X: