Patrick Vieira regelt topsalaris voor Nederlandse aankoop: ‘Ik wil jou hebben’

Patrick Vieira speelde een cruciale rol in de transfer die in 2023 maakte naar Strasbourg. De Franse voetballegende was destijds trainer van de club en deed een goed woordje voor de Nederlandse spits. Ook zijn salaris ging er dankzij Vieira goed op vooruit, vertelt Emegha in het YouTube-programma Matchday.

Emegha, die in de nadrukkelijke belangstelling staat van Chelsea, is te gast bij Matchday, waar hij in gesprek gaat met de mannen van rapformatie Broederliefde. Daar vertelt hij over de overstap die hij twee jaar geleden maakte van Sturm Graz in Oostenrijk naar Strasbourg in de Franse competitie.

De voormalig Sparta-spits was in eerste instantie ‘sowieso’ niet van plan te kiezen voor zijn huidige club, maar werd wel overtuigd met de trainer van destijds, Vieira, te gaan praten. “Toen kwam ik die kamer binnen”, vertelt Emegha. “Ik zag een grote man. Hij zei: ‘Ik wil je hebben, dit dat. Jij bent mijn nummer één spits'.” “En als ik niet scoor?”, vroeg Emegha aan Vieira. “Hij zei: ‘Jij speelt alles. Het maakt niet uit wat er gebeurt. Jij speelt. Jij bent mijn keuze, ik wil jou hebben. Ik geloof in jou’. Toen zei ik gelijk zo van: ‘Ja man, ik wil voor u spelen’. "

Toen Emegha overtuigd was van de club, zat alleen het salaris in de weg vertelt de 22-jarige aanvaller: “Toen vroeg hij: ‘Wanneer gaan we tekenen?’ Ik zei: 'Ja, sorry er kan niet direct getekend worden’.” Emegha wrijft zijn vingers over elkaar. “Die pap was gewoon niet… Andere clubs hadden meer dan het dubbele geboden. ‘Geef me twee dagen’, zei hij direct.” Emegha wordt gevraagd of Strasbourg met een compromis kwam of hetzelfde wilde betalen als de andere clubs. “Meer, man”, luidt het antwoord, wat tot verbazing leidt bij de gastheren van Matchday.

