Gouden wissel kopt Engeland langs Duitsland naar titelprolongatie op EK Onder 21

Engeland heeft zaterdagavond beslag gelegd op de titel op het Europees Kampioenschap Onder 21. De titelverdediger speelde in de reguliere speeltijd van de eindstrijd in Bratislava met 2-2 gelijk tegen de leeftijdgenoten uit Duitsland. In de daardoor noodzakelijke verlenging groeide uit tot matchwinner voor de ploeg van bondscoach Lee Carsley.

Engeland schoot in de eindstrijd uit de startblokken: al na vijf minuten spelen lag de openingstreffer van Harvey Elliott in het net. Na een klutssituatie belandde de bal voor de voeten van de Liverpool-speler, die koel afrondde en de Duitse doelman Noah Atubolu kansloos liet: 1-0. Spits Jay Stansfield liet een kwartier later een goede kans op de tweede Engelse goal onbenut: de aanvaller kwam bij de tweede paal net tekort om een voorzet van James McAtee in het lege Duitse doel te werken. Niet veel later was het alsnog raak, toen Omari Hutchinson op aangeven van diezelfde McAtee de 2-0 binnenschoot.

Engeland incasseert dubbele domper in slotfase eerste helft

Tegenvaller voor Engeland was het uitvallen van Alex Scott, die de strijd vlak voor het rustsignaal vanwege een blessure moest staken. Liverpool-speler Tyler Morton was zijn vervanger. In de blessuretijd van het eerste bedrijf deden de Duitsers, die na de 2-0 iets beter in de wedstrijd kwamen, iets terug. Spits Nelson Weiper bepaalde de ruststand op 2-1 door een fraaie voorzet van zijn Mainz-ploeggenoot Paul Nebel goed binnen te koppen.

Een kwartier na rust was de Duitse comeback compleet. Na een weggewerkte hoekschop kwam de bal in de Engelse zestien voor de voeten van Nebel. De man van de assist bij de aansluitingstreffer kapte naar binnen en vond met een heerlijke uithaal van zijn rechterbeen de verre kruising: 2-2. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Stansfield de bal nog licht van richting veranderde, waardoor de Engelse keeper James Beadle zijn hand niet goed achter de bal kreeg. Nebel kwam in de derde minuut van de blessuretijd nog akelig dichtbij de winnende treffer, maar zijn schot via een Engels been spatte buiten bereik van Beadle op de lat uiteen. Daardoor werd een verlenging noodzakelijk.

Vervanger Elliott goud waard voor Engeland

De moegestreden Elliott, in de halve finale de beul van Jong Oranje, werd na de reguliere speeltijd gewisseld. Zijn vervanger, Olympique Marseille-aanvaller Rowe, zette Engeland al vroeg in de eerste helft van de verlenging opnieuw op voorsprong. Na een heerlijk wegdraaiende voorzet van Morton kopte Rowe al vallend, 'à la Beb Bakhuys', de 3-2 met een stuit in de verre hoek achter Atubolu. De Duitsers brachten Bayern München-toptalent Paul Wanner nog binnen de lijnen om weer een gelijkmaker te forceren, maar dat lukte nét niet. In de slotseconden raakten Duitsland namelijk opnieuw de lat, waardoor Engeland de Europese titel van 2023 met succes heeft weten te verdedigen.

