FC Twente troeft Feyenoord af en heeft defensieve versterking zo goed als binnen

De Israëlische verdediger moet de tweede versterking van FC Twente deze transferwindow worden. Volgens diverse media, waaronder De Twentsche Courant Tubantia, gaan de Tukkers de 22-jarige centrale verdediger overnemen van het Oekraïense Shakhtar Donetsk.

Over de laatste linie van FC Twente is afgelopen seizoen veel te doen geweest. Trainer Joseph Oosting liet zijn ploeg afgelopen seizoen achterin met verschillende samenstellingen spelen, waarbij Mees Hilgers, Max Bruns, Alec van Hoorenbeeck en Lagerbielke afwisselend werden gebruikt. De stabiliteit was ver te zoeken, zo kreeg FC Twente afgelopen seizoen liefst 49 treffers tegen. Ter vergelijking: in het seizoen 2023-2024 waren dit er slechts 33.

Technisch directeur Jan Streuer heeft dan ook laten weten dat er defensief zeker wat bij moet bij FC Twente. De Enschedese club werkt al hard aan de terugkeer van Robin Pröpper, al staat dit, door de nieuwe leiding bij Rangers FC, momenteel op een lager pitje. Wel is er bij FC Twente nog alle vertrouwen dat de 31-jarige verdediger komende zomer terugkeert in De Grolsch Veste.

Lemkin lijkt nu wél de eerste defensieve versterking van FC Twente te worden. Het Israëlische Ynet weet te melden dat de Enschedeërs al helemaal rond zijn met Shakhtar Donetsk, waar Streuer in het verleden ook werkzaam was, over de viervoudig Israëlisch international. Naar verluidt betalen de Tukkers zo'n anderhalf miljoen euro voor de verdediger. In Enschede kan Lemkin een krabbel zetten onder een vierjarig contract.

FC Twente wil interesse 'ontkennen noch bevestigen'

Naast FC Twente waren ook het Amerikaanse Colorado Rapids en Feyenoord in de race voor Lemkin, die afgelopen seizoen op huurbasis speelde voor Maccabi Tel Aviv. De 1,90 meter lange rechtspoot had echter een voorkeur voor de Eredvisie en ziet FC Twente als de club waar hij de meeste potentie op speeltijd heeft. Volgens Jeroen Kapteijns van De Telegraaf wil FC Twente de interesse in Lemkin 'ontkennen noch bevestigen'. Na Thomas van den Belt moet de Israëliër de tweede zomeraanwinst van de nummer zes van het afgelopen Eredivisie-seizoen worden.

