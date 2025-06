Extreem drukke transferzomer voor FC Twente: flink wat reparatiewerkzaamheden

Bij FC Twente zeggen ze het niet hardop, maar door het mislopen van Europees voetbal kan toch wel worden gesteld dat het seizoen van de Tukkers mislukt is. Bij de Enschedeërs vallen er dan ook de nodige reparatiewerkzaamheden te gebeuren. Technisch directeur Jan Streuer gaat dan ook een drukke zomer tegemoet. FCUpdate.nl bespreekt de stand van zaken in De Grolsch Veste.

FC Twente eindigde, na de knappe derde plaats van afgelopen seizoen, op een toch wel teleurstellende zesde plaats in de Eredivisie. In de finale van de play-offs om Europees voetbal moest de ploeg van trainer Joseph Oosting uiteindelijk zijn meerdere erkennen in AZ. Daardoor speelt FC Twente komend seizoen voor het eerst in drie jaar geen Europees voetbal.

Hoewel de Tukkers op Europees gebied een prachtig jaar kenden met prachtige affiches tegen onder meer Manchester United, OGC Nice, Fenerbahçe, Besiktas en Olympiakos, was er na de winterstop veel kritiek op het vertoonde spel. Het gemor bij de achterban nam na een reeks tegenvallende prestaties (onder meer een 2-6 nederlaag tegen Feyenoord en een 2-1 nederlaag tegen Heracles Almelo) toe. Daarbij moesten vooral trainer Oosting en toenmalig technisch directeur Arnold Bruggink het ontgelden. Laatstgenoemde heeft inmiddels laten weten te stoppen als eindverantwoordelijke voor het technische beleid vanwege fysieke klachten.

Streuer, die de afgelopen twee jaar adviseur was van Bruggink en daarvoor al technisch directeur, neemt de komende transferzomer de honneurs waar bij FC Twente. Er staat de inmiddels 74-jarige directeur komende zomer een flinke klus te wachten. Sem Steijn en Michal Sadilek hebben de deur van De Grolsch Veste al achter zich dicht getrokken en vertrokken naar respectievelijk Feyenoord en Slavia Praag. Het is de verwachting dat het daar niet bij blijft qua uitgaande transfers. Dus zullen er ook nieuwe spelers moeten komen.

Doelmannen FC Twente

Dit is toch wel de linie waarin er het minst verwacht hoeft te worden bij FC Twente. Doelman Lars Unnerstall heeft nog een contract tot medio 2027 in Enschede en is wel zeker van zijn plaats. Wel klinken er geluiden over dat hij mogelijk naar de Bundesliga zou kunnen. Vooralsnog ligt hij ‘gewoon’ vast in Enschede. Qua reservedoelmannen heeft Oosting komend seizoen de beschikking over Przemyslaw Tyton, die zijn aflopende verbintenis met één jaar verlengde, en Sam Karssies. Daarnaast keert Issam El Maach terug van een verhuurperiode bij Roda JC.

Pröpper keert zeer waarschijnlijk terug

Over de laatste lijn van FC Twente is afgelopen seizoen veel te doen geweest. Enkele dagen voor de wedstrijd in de derde voorronde van de Champions League tegen Red Bull Salzburg vertrok Robin Pröpper naar Rangers FC. In Enschede werd het vertrek van de ervaren verdediger uiteindelijk opgevangen met de komt van Gustaf Lagerbielke, die gehuurd werd van Celtic. FC Twente speelde het afgelopen seizoen achterin met verschillende samenstellingen, waarbij Mees Hilgers, Max Bruns, Alec van Hoorenbeeck en Lagerbielke afwisselend werden gebruikt. De stabiliteit was ver te zoeken, zo kreeg FC Twente afgelopen seizoen liefst 49 treffers tegen. Ter vergelijking: in het seizoen 2023-2024 waren dit er slechts 33. Clubwatcher Leon ten Voorde stelde al dat het leiderschap en de ervaring van Pröpper node werd gemist in Enschede.

Het avontuur van Pröpper in Schotland lijkt echter beperkt te blijven tot één seizoen. FC Twente is namelijk nadrukkelijk bezig om de geroutineerde verdediger terug te halen naar Enschede. Met hem wil technisch directeur de laatste linie voor doelman Unnerstall weer gaan stutten. Daarnaast hoopt de nummer zes van het afgelopen Eredivisie-seizoen zich met nog een centrale verdediger te versterken. De technische leiding houdt ernstig rekening met een vertrek van Hilger, die heeft aan te geven te willen vertrekken. Streuer gooide al een lijntje uit bij Go Ahead Eagles-verdediger Joris Kramer, maar kreeg vanuit Deventer een ‘nee’ te horen. Een andere naam die rondzingt in Enschede is die van Xavier Mbuyamba van FC Volendam. Daarnaast is een definitieve overname van Gustaf Lagierbielke ook nog altijd een optie.

Op de backposities is FC Twente redelijk goed bezet. Afgelopen seizoen werd Bas Kuipers al naar Enschede gehaald als opvolger van Gijs Smal. Hoewel de voormalig Eagles-back nauwelijks wist te imponeren, was hij in de Eredivisie toch goed voor drie doelpunten en drie assists. Daarnaast keert linksback Mats Rots terug van een verhuurperiode bij Heracles Almelo. De jongere broer van Daan Rots wordt voor komend seizoen gezien als de eerste keus op de linkachterpositie. Op rechtsback beschikt de Enschedese formatie alleen over Bart van Rooij. FC Twente is voornemens om nog wel een back-up te halen voor de van NEC overgekomen rechtsachter. In de tweede seizoenshelft werd Gerald Alders gehuurd van Ajax en het zou zomaar kunnen dat de Enschedeërs zich komende zomer weer in Amsterdam gaan melden voor de jonge rechtsachter. Daarnaast wordt de naam van SC Cambuur-back Tyrique Mercera genoemd.

Doelpuntengemis van Steijn opvangen

Op het middenveld staat ook aardig wat te gebeuren bij FC Twente. Zo zagen de Enschedeërs doelpuntenmachine Steijn al vertrekken naar Feyenoord. De aanvallende middenvelder werd afgelopen seizoen met 24 treffers topscorer van de Eredivisie en gaf daarnaast nog zeven assists. Ook Sadílek heeft Enschede inmiddels al verlaten en heeft getekend bij het Tsjechische Slavia Praag. Daarnaast houdt de club ook nog een serieus rekening met een vertrek van Michel Vlap, die in De Grolsch Veste over een contract tot medio 2026 beschikt. Verder heeft Oosting voor komend seizoen nog de beschikking over Mathias Kjølø, Gijs Besslink, Harrie Kuster, Arno Verschueren en Carel Eiting. Laatstgenoemde komt terug van een verhuurperiode van Sparta Rotterdam. Wel zou het goed mogelijk kunnen zijn dat FC Twente komende zomer definitief afscheid neemt van hem.

Er zal dus in ieder geval wat bij moeten komen op het middenveld bij FC Twente. De Tukkers staan in ieder geval op het punt om zich te versterken met Thomas van den Belt. De 23-jarige middenvelder, die al medisch gekeurd is, moet overkomen van Feyenoord. Daarnaast zijn er nog diverse andere namen die in verband worden of werden gebracht met de Enschedese club. Zo werd Gjivai Zechiël genoemd, alleen zag de club de huurconstructie van Feyenoord niet zo zitten.

Inmiddels is bekend dat de twintigjarige middenvelder komend seizoen op huurbasis gaat uitkomen voor FC Utrecht. Ook Tjaronn Chery werd gelinkt aan de ploeg van Oosting, maar zijn voorkeur lijkt uit te gaan naar NEC. Verder ziet FC Twente Joshua Kitolano ook als een ‘zeer interessante speler’, wel komt de Sparta Rotterdam-middenvelder pas in beeld als er een andere middenvelder vertrekt, zoals Vlap. Tot slot is er nog Ringo Meerveld, een speler in wie FC Twente als sinds de winterstop geïnteresseerd is. De degradatie van Willem II uit de Eredivisie. Zou de zaken voor Streuer nog wel eens eenvoudiger gemaakt kunnen hebben.

FC Twente afgelopen seizoen vleugellam

De aanvallende linie was afgelopen seizoen toch wel het zorgenkindje van FC Twente. De vleugelaanvallers die Oosting tot zijn beschikking had rendeerden voor geen meter en tot overmaat van ramp was Sam Lammers het grootste gedeelte van de tweede seizoenshelft uit de running met een blessure. Daarnaast was de andere spits Ricky van Wolfswinkel ook niet geheel okselfris. Hij speelde wekenlang met een gebroken teen en miste zelfs een aantal wedstrijden vanwege diezelfde teen.

Lammers en Van Wolfswinkel staan ook komend seizoen onder contract in Enschede en daarnaast heeft de club nog de beschikking over Lucas Vennegoor of Hesselink, de zoon van voormalig FC Twente- en PSV-spits Jan Vennegoor of Hesselink. In de spitspositie zit het, blessures daargelaten, vooralsnog wel goed voor de Tukkers.

Qua getallen heeft FC Twente ook genoeg buitenspelers. De Tukkers hebben momenteel namelijk zes buitenspelers onder contract staan: Sayf Ltaief, Mitchell van Bergen, Naci Ünüvar, Taylor Booth, Younes Taha en Daan Rots. Het probleem alleen: ze rendeerden het afgelopen seizoen totaal niet. Ltaief, Van Bergen, Ünüvar en Booth kwamen afgelopen seizoen in het FC Twente-shirt gezamenlijk tot twee doelpunten en vijf assists, terwijl Taha er het grootste gedeelte van het seizoen uitlag met een beenbreuk. Rots wist zijn goede vorm van het seizoen 2023-2024 niet door te trekken en kwam tot vijf doelpunten en acht assists.

Op de vleugels kan er dan ook nog wel eens veel gebeuren in Enschede. Streuer heeft al aangegeven er sowieso één buitenspeler bij te willen. Daarnaast hoopt de technisch directeur toch zeker een tweetal buitenspelers te slijten, zodat er misschien ruimte komt voor een extra buitenspeler. Zo is er sluimerende interesse voor Ltaief, die afgelopen seizoen totaal niet uit de verf kwam. In de laatste weken van het seizoen mocht de Tunesiër zelfs niet meer zijn opwachting maken van Oosting. Zijn rol lijkt dus uitgespeeld in Enschede.

Ook voor Taha is er interesse, zo hoopt sc Heerenveen de Marokkaans jeugdinternational op huurbasis over te kunnen nemen. FC Twente wil hierover pas later in de voorbereiding een beslissing nemen. Dan is er nog Van Bergen, die in de tweede seizoenshelft verhuurd werd aan Sparta. De Spangenaren hopen komend seizoen opnieuw over de rappe vleugelaanvaller te kunnen beschikken. Het is alleen niet bekend of dit om huur of koop gaat. Aan de inkomende kant is er nog weinig bekend bij FC Twente qua buitenspelers. Wel heeft Streuer aangeklopt bij kampioen PSV voor Couhaib Driouech, maar PSV wil de buitenspeler niet laten gaan. De Tukkers blijven dus op zoek naar een nieuwe buitenspeler.