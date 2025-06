Jong Oranje op tv: zo kijk je gratis naar de eerste EK-wedstrijd tegen Finland

Voor Jong Oranje gaat het Europees Kampioenschap Onder 21 vanavond (donderdag) dan écht beginnen. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger neemt het in de eerste poulewedstrijd op tegen de leeftijdgenoten uit Finland. Het duel wordt live uitgezonden op Ziggo Sport. In dit artikel lees je hoe laat Jong Finland - Jong Oranje begint en hoe je de wedstrijd tóch kunt zien als je geen klant van Ziggo bent.

Hoe laat begint Jong Finland - Jong Oranje?

De eerste poulewedstrijd van Jong Oranje begint om 20.45 uur. De 35-jarige Alexis Herrera uit Venezuela is door de UEFA aangesteld als scheidsrechter van dienst.

Op welke zender wordt Jong Finland - Jong Oranje uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

In Nederland worden alle wedstrijden van het Europees Kampioenschap Onder 21 uitgezonden door Ziggo Sport, voor abonnees te vinden op kanaal 14. De voorbeschouwing begint om 20.20 uur.

Hoe kijk je gratis naar de EK-wedstrijden van Jong Oranje als je geen klant van Ziggo bent?

Ook wie geen abonnement op Ziggo heeft, maar tv kijkt via providers als zoals KPN, Delta, Caiway Canal Digitaal, Online.nl of Odido, kan wedstrijden van Jong Oranje op het Europees Kampioenschap Onder 21 gratis bekijken. Ziggo biedt via de Ziggo Go-app een gratis livestream aan voor niet-abonnees, sinds januari van dit jaar hoef je daar geen Ziggo-account meer voor aan te maken. In dit artikel leggen we precies uit hoe het in zijn werk gaat.

Wie staan er in de basis bij Jong Oranje tegen Finland?

De opstelling van Jong Oranje zal normaal gesproken een uur tot anderhalf uur voor de aftrap bekend moeten worden. Reiziger heeft vooral op het middenveld een aantal knopen door te hakken. Dit is de vermoedelijke opstelling van Jong Oranje tegen Jong Finland:

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Roefs; Rensch, Flamingo, Hato, Maatsen; Banzuzi, Taylor, Regeer; Manhoef, Ohio, Van Bommel.