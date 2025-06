Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Reiziger moet flink puzzelen op het middenveld

Jong Oranje begint donderdagavond aan het EK Onder 21 in Slowakije. Tegen de leeftijdsgenoten van Finland hopen de manschappen van bondscoach Michael Reiziger de eerste stap te zetten richting de Europese titel. De keuzeheer heeft in aanloop naar het duel nog de nodige knopen door te hakken.

Robin Roefs lijkt onder de lat verzekerd van een basisplaats bij Jong Oranje. De doelman van NEC Nijmegen, die zich mag verheugen op de belangstelling van Ajax, profiteert daarmee van het wegvallen van Rome-Jayden Owusu-Oduro. De AZ-keeper had te veel last van een blessure en reisde derhalve niet mee naar Slowakije.

Ten opzichte van de uitzwaaiwedstrijd tegen Ivoorkust kiest Reiziger waarschijnlijk voor een gewijzigde achterhoede. Jorrel Hato sloot aan vanaf het grote Oranje en start centraal achterin naast Ryan Flamingo. Afgelopen vrijdag in de Euroborg begon Bjorn Meijer nog in de basis, maar tegen Finland zal Ian Maatsen starten als linksachter. Hij was tijdens het oefenduel nog ziekjes. Voormalig Ajacied Devyne Rensch start op rechtsachter.

In de middenlinie ligt er voor Reiziger de grootste puzzel in het verschiet. De bondscoach heeft de keuze uit meerdere smaken. Tegen Ivoorkust vormden Ezechiel Banzuzi, Youri Regeer en Kenneth Taylor het middenrif en dat lijkt ook op het EK het geval te zijn. Voorin worden er ook geen wijzigingen ten opzichte van het oefenduel verwacht. Dat betekent dat Million Manhoef en Ruben van Bommel de aanvoer voor Noah Ohio moeten verzorgen.

Vermoedelijke opstelling Jong Oranje: Roefs; Rensch, Flamingo, Hato, Maatsen; Banzuzi, Taylor, Regeer; Manhoef, Ohio, Van Bommel.

