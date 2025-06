Sneijder slaat de plank volledig mis: 'De jaren 80 willen hun uitspraak terug'

Wesley Sneijder slaat de plank mis met een opmerking over homoseksualiteit in het profvoetbal in de podcast Leergeld van Olcay Gulsen. In De Oranjezomer klinkt verbazing over de ietwat achterhaalde 'grap' van de recordinternational. Raymond Mens reageert met een kwinkslag richting Sneijders postuur, maar geeft de oud-voetballer vervolgens wél gelijk.

In een fragment uit de podcast, dat in De Oranjezomer wordt afgespeeld, stelt Gulsen dat het 'niet kan' dat er niet één voetballer als homoseksueel uit de kast is gekomen. "Ik vind dat raar, ik zou het zo fijn vinden als er een coming out zou zijn in de voetbalwereld. Het voelt onnatuurlijk dat ze zo masculien moeten zijn, zo stoer moeten zijn. Wie weet zitten er mensen in de kast waarvan je alleen maar hoopt dat ze zichzelf kunnen zijn", aldus de ondernemer. Sneijder is het met haar eens: "Nee, dat kan niet, dat ben ik met je eens."

"Maar uiteindelijk ligt dat toch bij die persoon zelf?", vraagt Sneijder zich vervolgens hardop af. "Daar is, zeker in Nederland, toch alle ruimte voor?" Verderop in het gesprek: "Als ik terugkijk naar mijn periode... als er iemand naast me had gezeten die gay was, so be it. Als-ie maar van me afblijft."

'Er is wel veel meer om aan te zitten bij Wesley, tegenwoordig'

"De jaren 80 willen hun uitspraak terug", verzucht presentator Johnny de Mol over de laatste opmerking van Sneijder. Amerikakenner Raymond Mens haakt in: "Hoe vaak ik die niet heb gehoord", maar grapt vervolgens: "Er is wél veel meer om aan te zitten bij Wesley, tegenwoordig." Mens is het echter wel met Sneijder eens: "Ik zou het erg vinden als je als jonge jongen, terwijl je alleen maar met je hobby of je werk bezig bent, om profvoetballer te worden, op zo'n coming out day wordt gedwongen om uit de kast te komen. Daar zou ik niet op zitten te wachten."

