Ajax mag onverwacht 288.000 euro bijschrijven

verkast naar Engeland. De Nederlandse controleur gaat voor een bedrag van 11,5 miljoen euro naar Ipswich Town en daar pikken zijn oude clubs, waaronder Ajax, ook een graantje van mee. Zij hebben recht op een opleidingsvergoeding.

Matusiwa komt over van Stade Rennes, waar hij uiteindelijk maar anderhalf jaar heeft gespeeld. In januari 2024 betaalde Stade Renne seen bedrag van zestien miljoen euro om Matusiwa over te nemen van Stade Reims. Destijds signeerde hij een contract tot medio 2028, maar dat is nu al afgekocht door Ipswich. Bij de club die vorig seizoen degradeerde uit de Premier League tekent Matusiwa tot de zomer van 2029.

Artikel gaat verder onder video

Matusiwa speelde in de jeugdopleidingen van Almere City en Ajax, voordat hij in november 2016 zijn profdebuut maakte namens Jong Ajax. Hij speelde uiteindelijk dertig wedstrijden voor Jong Ajax en één in de hoofdmacht. Ajax verhuurde hem in de tweede helft van 2018/19 aan De Graafschap en daarna keerde hij niet meer terug. Matusiwa maakte voor 700.000 euro de overstap naar FC Groningen, waar hij uitgroeide tot aanvoerder en sleutelspeler. Stade Reims telde in 2021 vier miljoen euro voor hem neer.

Volgens FootballTransfers kan Ajax rekenen op een solidariteitsbijdrage van circa 288.000 euro als compensatie voor de rol die de club speelde in zijn ontwikkeling. De Graafschap ontvangt 58.000 euro en FC Groningen heeft recht op 115.000 euro. Mocht de 27-jarige Matusiwa in de toekomst opnieuw transfereren, dan kan hij zijn oude clubs opnieuw wat geld opleveren.

