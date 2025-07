Henderson deelt Ajax-afscheidsbericht: ‘Dat was het moment waarop ik besefte dat…’

heeft via Instagram afscheid genomen van de fans van Ajax. De middenvelder vertrekt transfervrij en gaat spoedig tekenen bij Brentford. Met een uitgebreide tekst staat de Engelsman stil bij zijn tijd in Amsterdam.

In de winter van 2024 verruilde Henderson het Saudische Al-Ettifaq voor Ajax, waar hij direct werd gezien als de nieuwe leider. Afgelopen seizoen droeg de 35-jarige middenvelder de aanvoerdersband in een voor Ajax succesvol seizoen. “Ik zal altijd met immense trots terugkijken op de afgelopen 18 maanden”, begint Henderson zijn bericht.

Artikel gaat verder onder video

“Toen ik voor het eerst bij Ajax aankwam, voelde ik meteen de grootsheid en geschiedenis van de club. Ondanks dat ik wist dat Ajax een moeilijke periode doormaakte, was het meteen duidelijk dat deze club iets bijzonders is. Een echte Europese grootheid, synoniem aan een bepaalde manier van voetballen. Die identiteit en die waarden zullen altijd blijven bestaan”, vervolgt hij.

Henderson geeft toe dat de eerste zes maanden veel ‘uitdagingen’ vormde bij Ajax. “Een nieuw hoofdstuk begon met de komst van meneer (Francesco, red.) Farioli en zijn staf, en vanaf dat moment kon ik voelen en zien hoe het team wekelijks sterker werd. Dat we tot de laatste speeldag meededen om de titel en ons wisten te plaatsen voor de Champions League — ik denk dat niemand dat aan het begin van het seizoen had durven voorspellen”, schrijft de Engelsman.

De routinier baalt nog steeds van het mislopen van de titel, maar kijkt met veel trots terug op het seizoen. “Dat werd duidelijk na de laatste wedstrijd van het seizoen — het hele stadion bleef om de spelers en staf toe te zingen en toe te juichen. Dat was het moment waarop ik besefte wat we samen hadden bereikt, en hoe bijzonder onze reis is geweest. Samen.”

Henderson sluit af met mooie woorden: “Ik wens jullie allemaal het allerbeste voor de toekomst, en ik hoop dat John (Heitinga, red.) en de jongens dit seizoen net dat stapje extra kunnen zetten. Ze verdienen het — en de fans ook. Het succes zal terugkeren, en snel. Ik kijk ernaar uit om in de toekomst met mijn familie terug te keren naar de Arena, als supporters. Ajax zal altijd een speciale plek in ons hart houden.”

Lees hier het volledige bericht:

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Kieft schetst onheilspellend scenario voor Heitinga 🔗

👉 Transfergerucht de kop ingedrukt: ‘Ajax weet van niets’ 🔗

👉 Verweij komt met heel ander geluid over Forbs 🔗