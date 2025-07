‘Farioli en Ten Hag waagden poging om Ajax-aanwinst binnen te halen’

Francesco Farioli en Erik ten Hag hebben een poging gedaan om de komst van naar Ajax te dwarsbomen. De oud-trainers van de club zouden de Spanjaard zelf hebben willen vastleggen bij respectievelijk FC Porto en Bayer Leverkusen, meldt Telegraaf-journalist Mike Verweij.

Technisch directeur Alex Kroes bevestigde in een interview met Ajax TV de aanstaande transfer van Moro naar Ajax: “We zijn heel dicht bij een heel mooie transfer van een speler uit Spanje. Daar zijn we heel blij mee.”

Ajax slaagde er de afgelopen winter niet in om Moro naar Amsterdam te halen, maar deze zomer volgde een nieuwe poging. Inmiddels is er een akkoord met zowel Real Valladolid als de speler, kwam al eerder naar buiten. Ajax maakt zo’n 9,5 miljoen euro over naar de Spaanse tweededivisionist.

Verweij meldt via X dat hem langs de lijn bij de training van Ajax ter ore is gekomen dat Bayer Leverkusen en FC Porto de deal onlangs hebben willen kapen. De clubs van oud-Ajax-trainers Ten Hag en Farioli grepen echter mis.

