'Besiktas belt met Kroes over basisspeler van Ajax'

kan rekenen op buitenlandse interesse. Zo staat de linksbuiten van Ajax in de belangstelling van het Besiktas, weet het Turkse Takvim te melden. De topclub heeft zich bij Alex Kroes gemeld om te informeren naar de voorwaarden, waarmee Godts kan worden overgenomen.

De jonge Belg kwam in januari 2023 over van KRC Genk, een transfer waar een miljoen euro mee gemoeid was. John Heitinga, momenteel opnieuw de trainer van Ajax, gaf hem vervolgens een kans in het eerste elftal. Tot vorig seizoen speelde Godts mondjesmaat voor de Amsterdammers, maar Francesco Farioli gaf de de linksbuiten veel kansen, mede dankzij de afwezigheid van een concurrent. In januari 2025 werd Oliver Edvardsen gehaald, waarna de minuten onder de twee spelers verdeeld werden. Godts bleef wel vaak eerste keus.

Artikel gaat verder onder video

Het Turkse medium Takvim meldt nu dat Besiktas wel oren heeft naar de komst van Godts. Zo zou technisch directeur Kroes al zijn benaderd om te horen wat de Belg zou moeten kosten. Godts ligt echter nog tot medio 2029 vast en vertegenwoordigt volgens FootballTransfers een transferwaarde van 14,7 miljoen euro. Afgelopen seizoen kwam het talent tot 47 officiële wedstrijden voor Ajax 1.

De kans is groot dat Ajax Godts niet zomaar zal laten gaan. Mede doordat de linksbuiten nog lang vastligt in Amsterdam, kan Kroes een hoge transfersom vragen. Het is niet bekend welk bedrag Ajax voor Godts zou verlengen en of de speler zelf open zou staan voor een transfer naar de Turkse Süper Lig.

➡️ Meer Ajax nieuws

👉 Heitinga kortaf: 'Hij speelde een goede tweede helft en daar wil ik het bij laten' 🔗

👉 Van Gaal: 'Het is niet Ajax. Ik zeg niet welke club, maar jij zit in de buurt' 🔗

👉 Heitinga belde twee Ajax-sterspelers: ‘Hoop dat ze een jaartje CL willen spelen’ 🔗