EK Vrouwen LIVE | Oranje Leeuwinnen begonnen aan EK

Nederland neemt het zaterdag in de eerste poulewedstrijd op het Europees Kampioenschap voor vrouwen op tegen Wales. Om 18.00 uur wordt er afgetrapt in de Swissporarena in het Zwitserse Luzern. De laatste ontwikkelingen rond de eerste EK-wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen volg je in dit liveblog.

Op voorhand kan rustig gesteld worden dat Nederland móet winnen van de Welshe vrouwen om zicht te houden op een plek in de kwartfinale. De poule wordt immers gecompleteerd door toplanden Frankrijk en Engeland, die later op de zaterdag (21.00 uur) de degens zullen kruisen.

