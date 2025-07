FC Twente-fans plotseling zeer onaangenaam verrast tijdens livestream van oefenduel

FC Twente-supporters kregen woensdagavond een onaangename verrassing voor de kiezen tijdens het kijken naar de livestream van de oefenwedstrijd tegen het Zuid-Afrikaanse Kaizer Chiefs. Terwijl de wedstrijd nog in volle gang was werden er op de YouTube-stream plots beelden getoond van de oefenwedstrijd tussen KAA Gent en AZ, die op het punt van beginnen stond.

FC Twente bereidt zich na een teleurstellend verlopen afgelopen seizoen, waarin het Europees voetbal misliep in de play-offs, voor op de komende voetbaljaargang. FC Twente oefende al tegen de amateurs van DSVD (0-14 winst), Motherwell (3-0 winst), KSC Lokeren (3-0 winst) en twee keer tegen FK Qarabag (3-2 nederlaag en 2-1 winst).

Deze woensdag nemen de Tukkers het op Sportpark De Scheetheuvel op tegen het Zuid-Afrikaanse Kaizer Chiefs, dat een trainingskamp heeft belegd in Nederland. FC Twente-supporters hebben de gelegenheid om via het YouTube-kanaal van de club het duel te bekijken, maar na nog geen half uur spelen veranderde het beeld ineens. Plots werd het oefenduel tussen KAA Gent en AZ, dat vlak voor de aftrap zat, getoond op het kanaal van de club.

Dit zorgde voor grote verbazing bij fans van FC Twente, die uit het niets werden geconfronteerd met beelden van Gent - AZ. "FC Twente, wie heeft de YouTube-lijn gekaapt? Plats AZ en Gent. Wat is dit...", reageert iemand op X. "Zo kijk je Twente, zo zit je in Gent bij AA Gent", pent een andere fan neer op het sociale mediakanaal. "Hier klopt iets niet", constateert een andere supporter. Na een kleine vijf minuten werd het beeld weer hersteld en konden de FC Twente-supporters weer kijken naar hun club, die vlak voor rust op 1-0 kwam via Daan Rots.

FC Twente reageert op storing tijdens livestream

FC Twente heeft ook lucht gekregen van de storing en heeft een verklaring voor hoe het heeft kunnen gebeuren. "Gedurende de eerste helft werd het signaal van een andere wedstrijd naar ons YouTube kanaal gestuurd, waardoor kijkers enkele minuten niet FC Twente - Kaizer Chiefs konden kijken. We zoeken uit hoe dit heeft kunnen gebeuren, excuses voor het ongemak!", aldus de Enschedese club.

