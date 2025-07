'FC Twente wil Sparta nog altijd beroven van 'te dure' uitblinker'

FC Twente heeft nog altijd interesse in Sparta Rotterdam-middenvelder . Dat onthult clubwatcher Leon ten Voorde in de podcast De Ballen Verstand van De Twentsche Courant Tubantia. De broodheer van Kitolano hanteert echter nog altijd een te hoge vraagprijs voor de middenvelder.

Het is bij FC Twente vooralsnog een drukke transferzomer. Technisch directeur Jan Streuer zwaaide de middenvelders Sem Steijn (Feyenoord) en Michal Sadilek (Slavia Praag) al uit en haalde daarnaast Thomas van den Belt (Feyenoord), Stav Lemkin (Shakhtar Donetsk), Guilherme Peixoto (Benfica) en Kristian Hlynsson (Ajax) naar Enschede. Daar blijft het echter niet bij op transfergebied.

Artikel gaat verder onder video

"Een speler waar ze nog steeds interesse in hebben, maar die nu nog te duur is, is Kitolano van Sparta", vertelt Ten Voorde over de interesse van FC Twente in de middenvelder van Sparta. De 23-jarige rechtspoot maakte in de zomer van 2022 de overstap van het Noorse Odd naar Rotterdam, voor een bedrag van zo'n 600.000 euro. Op Het Kasteel groeide Kitolano al snel uit tot een van de sterkhouders.

In Rotterdam heeft Kitolano nog een contract tot medio 2026, waardoor de club hem deze zomer zal moeten verkopen als het nog wat wil verdienen aan hem. Het is niet bekend welke transfersom Sparta verlangd voor de 1,70 meter lange Noor.

➡️ Meer FC Twente nieuws

👉 Werk aan de winkel voor FC Twente: 'Daar willen we ons verbeteren' 🔗

👉 Erik ten Hag haalt kiezelhard uit naar de KNVB: 'Het moet per direct stoppen' 🔗

👉 Derksen maakt Twente-icoon met de grond gelijk: ‘Niet te geloven, een slapzak!’ 🔗

👉 'Als hij naar FC Twente verkast, schiet hij er zo dertig in'🔗

👉 Overzicht zomertransfers Eredivisie 2025/26 🔗