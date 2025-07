Feyenoord herpakt zich na schrikbarende eerste helft tegen Union Sint-Gillis

Feyenoord heeft de tweede oefenwedstrijd met een gelijkspel afgesloten. Na de eerdere 1-4 zege op SC Cambuur volgde zaterdag in De Kuip een 1-1 gelijkspel tegen Union Sint-Gillis. De eerste helft was niet om over naar huis te schrijven, maar na de pauze maakte Feyenoord een wat betere indruk.

De ontwikkelingen volgden elkaar in de eerste helft in rap tempo op. Een vroeg doelpunt van Union werd afgekeurd wegens vermeend buitenspel, waarna Anis Hadj Moussa tevergeefs vroeg om een penalty waar hij wel recht op leek te hebben. Daarna kreeg Union twee strafschoppen van scheidsrechter Jannick van der LAan, waarvan er één werd benut.

Artikel gaat verder onder video

In de 29ste minuut kreeg Union de eerste penalty. Feyenoord-verdediger Djomar Giersthove veroorzaakte die, al leek van een serieuze overtreding geen sprake. Mohammed Fuseini schoot de bal naast het doel van Justin Bijlow. Twee minuten later mocht Union weer aanleggen vanaf elf meter. Feyenoord-rechtsback Kwame Tabiri vergreep zich aan Ousseynou Niang. De tweede penalty werd genomen door Sofiane Boufal, die zuiver in de linkerhoek schoot.

De voorsprong was verdiend, want Union was in de eerste helft de bovenliggende partij. In de tweede helft speelde Feyenoord met een grotendeels nieuw elftal en was het veldspel aanzienlijk beter. Feyenoord kwam op 1-1 door een kopbal van Ezequiel Bullaude na een corner van Jivayno Zinhagel. Even daarna dacht Feyenoord op 2-1 te komen, maar die treffer van Stephano Carrillo werd geannuleerd door buitenspel.

Feyenoord weet zodoende opnieuw niet te winnen van Union Sint-Gillis in een oefenwedstrijd. In 2022 waren de Belgen nog met 0-4 te sterk; in 2023 eindigde een oefenduel tussen de twee clubs in 0-0.

Opstelling eerste helft: Bijlow; Tabiri, Beelen, Giersthove, Smal; Targhalline, Hwang, Steijn; Hadj Moussa, Ueda, Slory.

Opstelling tweede helft: Wellenreuther; Otte, Kraaijeveld, Plug, Smal (63' Candelaria); El Harmouz (78' Zerrouki), Bullaude, Steijn (63' Carrillo); Zinhagel (78' Rust), Ueda (63' Carranza), Stengs.

