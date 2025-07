'Feyenoord laat oog vallen op twee linksbacks van Belgische club'

Feyenoord is in de zoektocht naar een vervanger voor Quilindschy Hartman niet alleen bij van Westerlo uitgekomen, maar ook bij zijn ploeggenoot . Dat meldt De Telegraaf dinsdagavond.

Feyenoord heeft momenteel met Gijs Smal slechts een echte linksback in de selectie. De Rotterdammers verkochten Hartman aan Burnley, terwijl Hugo Bueno na een verhuurperiode terugkeerde naar Wolverhampton Wanderers. Feyenoord was dicht bij de komst van Bjorn Meijer van Club Brugge, maar besloot hiervan af te zien. Er werd namelijk getwijfeld of de jeugdinternational op korte termijn voldoende inzetbaar zou zijn.

Artikel gaat verder onder video

Eerder deze woensdag werd al bekend dat Feyenoord geïnteresseerd is in negentienvoudig Australisch international Bos, maar nu blijkt dat ook zijn teamgenoot Rommens op de lijst staat. Het is wel zo dat de 22-jarige jeugdinternational van België geldt als alternatief voor Bos. De Rotterdammers bereiden een bod voor op de Australiër met Nederlandse roots, die als kind nog supporter van de Rotterdammers was.

Er bestaan bij Feyenoord alleen nog twijfels over de blessuregevoeligheid van Bos. Afgelopen seizoen miste hij de competitiestart met een spierblessure en in februari liep hij een hamstringblessure op die hem maanden aan de kant hield. Momenteel herstelt Bos nog van deze blessure.

