Foto lekt uit en bevestigt transfer van Feyenoord-speler: koopoptie van vijf miljoen euro

maakt definitief de overstap naar PAOK, dat de aanvaller komend seizoen huurt van Feyenoord. Hoewel de Rotterdammers de transfer nog moeten bevestigen, is er al een foto uitgelekt waarop de Kroaat te zien is in een PAOK-shirt.

De huurdeal tussen Feyenoord en de Griekse club is geen verrassing. Al eerder werd bekend dat PAOK gecharmeerd was van de in Rotterdam overbodig geraakte aanvaller. De linksbuiten wordt dit seizoen gehuurd, maar kan daarna definitief gekocht worden voor een bedrag van vijf miljoen euro.

Afgelopen vrijdag werd er in Griekenland al gesproken over een akkoord tussen Feyenoord en PAOK. De 26-jarige Kroaat legde dit weekend de medische keuring af. Mocht PAOK de koopoptie van Ivanusec in 2026 lichten, is hij de duurste aankoop ooit in de clubgeschiedenis.

Ivanusec maakte in de zomer van 2023 voor 7,8 miljoen euro de overstap van Dinamo Zagreb naar Feyenoord. Na een veelbelovend begin raakte de buitenspeler al snel geblesseerd, waarna hij nauwelijks meer wat liet zien in De Kuip. Afgelopen seizoen belandde hij volledig op een zijspoor; in 21 duels in alle competities kwam hij slechts 761 minuten in actie.

