Groot verlies voor Johan Derksen: 'Hij was op'

Cuby, de hond van Johan Derksen, is op twaalfjarige leeftijd overleden overleden. Dat bevestigt het Vandaag Inside-kopstuk vrijdagavond tegenover het SBS-programma Shownieuws

"Johan is heel verdrietig", zegt entertainmentdeskundige Bart Ettekoven. "De vaste kijkers van Vandaag Inside weten het, hij heeft het regelmatig over zijn hond. Die is plotseling overleden. Hij had iets aan zijn pootje, daar is hij mee naar de dokter geweest, ze dachten dat het gebroken was. Maar toen bleek het beestje veel zieker te zijn en hebben ze besloten het te laten inslapen", aldus Ettekoven. "Johan zal weer tegen zijn eigen vrouw moeten aankruipen, 's nachts. Ze lagen altijd met zijn drieën in bed, daar kon hij altijd zo smakelijk over vertellen dat die hond in het midden lag en zijn vrouw en hij aan weerszijden van dat beest. Maar die moeten nu na zoveel jaar huwelijk toch weer eens lepeltje-lepeltje tegen elkaar gaan liggen."

Derksen reageert: 'Hij was op, het triootje is afgelopen'

Derksen komt zelf met een eerste reactie tegenover het programma. "Cuby is overleden, verleden week", bevestigt De Snor. "Hij heeft twaalf jaar tussen ons in gelegen, we moeten er echt aan wennen in bed. Het triootje is afgelopen. Ja, wij waren een maniakaal echtpaar. De kinderen zijn de deur uit, dan neem je een hond als je met pensioen gaat en dan sla je helemaal door. We hebben hem hartstikke goed verzorgd. Hij heeft een leven gehad, niet te geloven, maar hij was op", aldus Derksen.

