Derksen haalt uit: ‘Alles wat zij doet vind ik grof, goor en ordinair’

Johan Derksen heeft geen goed woord over voor televisiepresentator Raven van Dorst. Het boegbeeld van Vandaag Inside is totaal geen fan van de programma's die Van Dorst maakt. Zo is alles wat hen doet onder meer grof en ordinair.

In een nieuwe aflevering van de podcast Groeten uit Grolloo wordt het spits afgebeten met het feit dat Van Dorst sinds kort een nieuw programma heeft: Parels voor de zwijnen. In dit programma biedt Van Dorst mensen die doorgaans minder snel gehoord of gezien worden een podium. Derksen laat weten totaal geen fan van hen te zijn.

"Alles wat Raven van Dorst doet vind ik grof, goor en ordinair eigenlijk", luidt zijn keiharde oordeel. "Ik begrijp ook nooit dat mensen zich daarvoor lenen. Ik zag al die zogenaamde BN'ers naar dat gammele boerderijtje gaan en dan krijg je dan van die zinloze verhalen aan de keukentafel. Dat was het vorige programma (Boerderij van Dorst, red.)."

"Nu nodigt ze dus gewone mensen uit, maar ik heb er weinig gewone mensen kunnen ontdekken. Er stond een mevrouw provocerend met haar tieten bloot, dat moest dan spektakel zijn. Dan is er een oma die haar hele leven gerookt heeft en die mag dan zeggen dat roken ongezond is. Er mag nog een meneer vertellen hoe hij het probleem thuis oplost omdat zijn vrouw geen seks meer wil. Dan denk ik: dat zijn in mijn ogen niet de gewone mensen die daar aanschuiven. Het programma streeft ernaar om zoveel mogelijk gekken daar in die boerderij te krijgen", vervolgt Derksen kritisch.

Vervolgens wordt er de vergelijking gemaakt met de jaren zeventig. "In de jaren zeventig liep iedereen topless over het strand. Als je het nu doet, dan is het redelijk provocerend", vervolgt Derksen, die bijval krijgt van tafelgenoot Henk Kuipers. "Het moet schokkend zijn denk ik. Ik denk dat dat ook de bedoeling is van Raven van Dorst."

Of het programma goede kijkcijfers trekt, dat boeit Derksen niet zoveel. "Daar bemoei ik mij niet mee. Ik sluit niet uit dat die goed bekeken wordt, want die vrouw heeft altijd wel goede kijkcijfers. Er is een doelgroep voor. Maar het is puur effectbejag. Kijk, als wij bij ons een juffrouw met blote tieten aan tafel zetten, dan heb je ook even reuring in het land", besluit Derksen.

