Derksen hekelt voetbalbestuurder: ‘De man heeft totaal geen normen’

Johan Derksen heeft zich uitgesproken tegen het WK voor clubteams en FIFA-president Gianni Infantino. Dat deed de Snor in de podcast Groeten uit Grolloo, die hij samen met Henk Kuipers maakt. Derksen vindt dat Infantino ‘geen normen heeft’ en dat alles voor de bestuurder om geld draait.

Gespreksleider Romke Hoogstra vraagt in de podcast: “Het WK voor clubs in Amerika. Spelers willen niet, het publiek wil ook niet. Wat moeten we ermee?” Derksen deelt de desinteresse met ‘het publiek’: “Ik volg het niet. Ik zie weleens in de krant dat er een wedstrijd geweest is, maar ik weet helemaal niet waar het over gaat. Het is duidelijk: de FIFA organiseert dit voor de tv-gelden. Het is ordinair geld verdienen.”

“Geen toegevoegde waarde, helemaal niks”, vult Kuipers aan. “Blessuregevoeligheid, meer niet.” Derksen gaat verder: “De mensen krijgen een overdosis voetbal. Kijk, het is altijd zo: als je het zomerreces hebt, een maandje geen voetbal, dan heeft iedereen weer zin in een nieuw seizoen. Dat heb je nu niet.” De finale van het WK staat gepland op 13 juli, de eerste Eredivisie-wedstrijd is al op 8 augustus.

“Het is natuurlijk ook het kindje van Infantino”, stipt Hoogstra aan. “Dan weet je al dat het om geld draait”, oordeelt Derksen. “De man heeft totaal geen normen en alles gaat om geld. Die man presteert het om alle landen met geld, waar de mensenrechten dagelijks overschreden worden, om die de grote toernooien te geven.” Kuipers grapt: “Het is ook niet zo moeilijk, want het geld ligt voor het oprapen daar.”

