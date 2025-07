In dit tenue speelt Feyenoord komend seizoen de uitwedstrijden

Feyenoord heeft vrijdagochtend het nieuwe uittenue gepresenteerd. De Rotterdamse club zal komend seizoen in de uitwedstrijden aantreden in een donkerblauw shirt, een donkergrijze broek met lichtblauwe elementen en bijpassende kousen.

Feyenoord spreekt op de officiële website van 'een ontwerp met kracht en karakter'. "Het nieuwe unieke uitshirt valt op door zijn robuuste uitstraling en het grafische design. De donkere tinten en subtiele lichtblauwe accenten, die niet alleen als patroon op het shirt terugkeren maar ook in de kraag, geven het tenue een karaktervolle en energieke look. De donkergrijze broek, lichtblauwe elementen en bijpassende kousen maken het tenue compleet", klinkt het.

Artikel gaat verder onder video

De Rotterdammers geven aan dat er ook dit jaar extra aandacht is besteed aan de bedrukking op de achterkant van het shirt. "De namen en rugnummers zijn uitgevoerd in het herkenbare Feyenoord-lettertype en voorzien van een subtiel reliëfpatroon", aldus Feyenoord.

Eerder al maakte Feyenoord het thuistenue (zoals altijd het traditionele rood-wit) en het derde tenue bekend. Dat laatste tenue, waarbij werd gekozen voor een lichtblauw design met rode accenten, viel niet in goede aarde bij supporters van de club. Fans kropen direct kritisch in de pen en hebben via social media massaal hun ongenoegen geuit over het ontwerp van Castore.

Positieve reacties op uitshirt Feyenoord

Het gepresenteerde uitshirt kan daarentegen wel op positieve reacties vanuit de achterban rekenen. "Mooi shirt", klinkt het op X. "Gruwelijk mooi", plaatst een ander op het sociale mediakanaal. "Toch nog best dik" en "deze gaat zeker gehaald worden", is een greep uit de overige reacties. Het enige kritiekpuntje dat ter sprake komt is de prijs die Feyenoord hanteert. "Honderd euro (!!) voor een kaal uitshirt. Tot zover 'volksclub' Feyenoord", luidt de kritische noot.