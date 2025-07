Justitie wil 652.262,11 euro van ex-international Oranje

Twee jaar nadat hij is veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar, wil het Justitie ruim 650.000 euro van David Mendes da Silva zien. Dat geld zou hij hebben verdiend met de invoer van cocaïne. Zelf zegt Mendes da Silva dat het Openbaar Ministerie zijn inkomsten opblaast.

Mendes da Silva werd in de zomer van 2023 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar vanwege cocaïnehandel en omkoping. De rechter oordeelde dat de voormalig Oranje-international een 'leidinggevende rol' had in de criminele praktijken. Het Openbaar Ministerie koppelde Mendes da Silva aan drie partijen cocaïne van in totaal 1584 kilo, met een straatwaarde van zo'n 119 miljoen euro. De cocaïne zou via Schiphol, de Rotterdamse haven en per auto het land zijn binnengesmokkeld. In 2020 en 2021 zou Mendes da Silva ook 'allerlei klussen rondom de smokkel hebben opgeknapt'.

Zijn advocaat Sander Janssen betoogde dat zijn cliënt niets te maken had met de grootste partij cocaïne, 1329 kilo in een container vol Braziliaanse koffiebonen, waar hij aan wordt gelinkt. Niettemin zag de rechter voldoende bewijs om een celstraf van zeven jaar uit te delen. Daar komt nu bovenop dat het OM het geld wil zien dat Mendes da Silva zou hebben verdiend. Het gaat volgens de aanklager om 652.262,11 euro. Dat geld wil ze terugvloeien naar de staatskas.

Hoewel de officier spreekt van een 'conservatieve' berekening, zegt Mendes da Silva tijdens een rechtszitting: "Heel veel is uit de lucht gegrepen door de officier. Ik wil vechten voor de euro’s die niet van mij zijn." Daarmee doelt hij op inkomsten die door het OM aan hem worden toegeschreven, maar die hij in werkelijkheid nooit zou hebben gehad. Mendes da Silva zegt niet wat in zijn ogen wél een redelijk bedrag zou zijn.

Mendes da Silva, geciteerd door het Algemeen Dagblad, zegt zelf in het wereldje te zijn 'gerold'. "Ik zat niet in dat milieu. Ik ging te werk als een amateur. Ik heb helemaal geen winst gemaakt. Echt niet." De zevenvoudig Oranje-international wil 'geen euro te veel' teruggeven aan het OM. Op 25 augustus doet de rechter uitspraak, terwijl in november het hoger beroep dient van de cocaïnezaak.

