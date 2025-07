Keeperstrainer Ten Rouwelaar vindt vierde (!) werkgever in één jaar tijd

Jelle ten Rouwelaar is aangesteld als keeperstrainer van Brighton & Hove Albion en zal in die hoedanigheid opnieuw gaan samenwerken met . The Seagulls worden alweer de vierde werkgever binnen een tijdsbestek van amper twaalf maanden voor de 44-jarige Ten Rouwelaar.

Na zijn spelerscarrière, die hem langs clubs als FC Emmen, PSV en NAC Breda zou leiden, legde Ten Rouwelaar zich toe op het vak van keeperstrainer. Bij NAC kwam hij de toen nog in de jeugd keepende Verbruggen al tegen. Ook bij Anderlecht, waar Ten Rouwelaar tussen 2020 en 2022 onder contract stond, trainde hij de huidige eerste keeper van het Nederlands elftal, die bij de topclub uit Brussel doorbrak in het betaald voetbal en er zijn transfer naar Brighton verdiende. Na zijn Belgische periode werkte Ten Rouwelaar een seizoen bij Burnley, alvorens hij in de zomer van 2024 neerstreek bij Ajax.

Zijn avontuur in Amsterdam zou echter razendsnel weer eindigen. Nog geen twee weken na Ten Rouwelaars aanstelling was de keeperstrainer alweer gevlogen. Naar Manchester om precies te zijn, waar hij deel ging uitmaken van de technische staf van Erik ten Hag bij Manchester United. Na diens ontslag in oktober mocht Ten Rouwelaar onder interim-trainer Ruud van Nistelrooij nog aanblijven, maar na de komst van Ten Hags definitieve opvolger Ruben Amorim was er voor hem geen plaats meer op Old Trafford. Van Nistelrooij nam Ten Rouwelaar vervolgens mee naar Leicester City, dat na de degradatie uit de Premier League besloot de samenwerking met de Nederlandse trainer te beëindigen.

Ten Rouwelaar heeft inmiddels een nieuwe klus gevonden en gaat aan de slag bij Brighton, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. Hoofdtrainer Fabian Hürzeler toont zich verheugd over de komst van de Nederlander: "Jelle is een uitstekende coach, wij zijn heel blij dat hij erbij komt. Hij heeft heel veel ervaring in het Europese voetbal en de Premier League en zal een waardevolle aanvulling zijn op onze technische staf", aldus de Duitse oefenmeester.