Krankzinnig netto-salaris van Victor Osimhen gepubliceerd op website Galatasaray

heeft zijn transfer naar Galatasaray donderdag definitief afgerond. De Nigeriaanse spits komt voor een transfersom van 75 miljoen euro over van Napoli en gaat een krankzinnig hoog salaris verdienen bij de grootmacht uit Turkije.

Osimhen keert met zijn transfer definitief terug bij Galatasaray. De spits werd vorig seizoen al door Cim Bom gehuurd van Napoli en kende een succesvolle periode in Istanbul. Osimhen werd kampioen van Turkije met Galatasaray en kwam tot 37 doelpunten en 41 wedstrijden.

Galatasaray betaalt fors voor Osimhen - liefst 75 miljoen euro – en heeft Napoli tevens een doorverkooppercentage van tien procent over de eventuele winst toegezegd. Wat wellicht echter nog meer in het oog springt, is het ontzettend riante salaris dat Osimhen gaat verdienen bij Galatasaray.

Galatasaray meldt op de clubsite dat Osimhen een netto jaarsalaris van 15 miljoen euro gaat verdienen. Daarnaast ontvangt de 26-jarige Nigeriaan een loyaliteitsbonus van netto één miljoen euro én nog eens netto-uitkering van vijf miljoenen euro vanwege zijn portretrechten. Dat maakt dat Osimhen de komende vier seizoenen netto 21 miljoen euro zal toucheren, wat over zijn gehele dienstverband neerkomt op een bedrag van 84 miljoen euro.