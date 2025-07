Livestream: kijk hier gratis naar Wales - Nederland (vrouwen)

Het Nederlands vrouwenelftal begint zaterdagavond aan het EK in Zwitserland. Om 18.00 uur wordt in Luzern afgetrapt tegen Wales. De wedstrijd is live te volgen op tv, maar ook via een online livestream van de NOS.

Gratis livestream Wales - Nederland

De eerste EK-wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen is online te volgen op de website van de NOS. Je vindt de livestream door hier te klikken. De stream begint rond 17.10 uur. Gert van 't Hof doet de presentatie, met Tessel Middag en Leonne Stentler als analisten.

Artikel gaat verder onder video

Livestreams zijn ook gemakkelijk op je televisie te bekijken. Installeer daarvoor NOS Live op je toestel of kastje van je tv-aanbieder. Ziggo-abonnees kunnen ook zappen naar kanaal 160.

Op televisie is de wedstrijd te volgen op NPO 1.

Oranje Leeuwinnen ook live te volgen op TikTok

Daarnaast heeft de omroep besloten de duels voor het eerst ook live op TikTok uit te zenden. Op het account @NOSSport zie je de wedstrijden van de Oranje Leeuwinnen. Voetbalinfluencers Rocky Hehakaija en Danique Kerkdijk en voetbalsters Sterre Kroezen (sc Heerenveen) en Kirsten van de Westeringh (Feyenoord) sluiten live aan en zullen onder meer hun reacties geven op de gebeurtenissen in de wedstrijd en vragen van kijkers beantwoorden.

Wales - Nederland ook in ons liveblog

Voor wie liever in tekstvorm op de hoogte blijft, houdt FCUpdate een liveverslag bij in de aanloop en tijdens de wedstrijd. De wedstrijd is van minuut tot minuut te volgen via dit liveblog.

Opstelling Nederlands elftal

Bondscoach Andries Jonker heeft zijn opstelling voor de eerste groepswesdtrijd van de Oranje Leeuwinnen bekendgemaakt. Vivianne Miedema, die vorige week haar rentree maakte, start in de basis.

Opstelling Oranje Leeuwinnen: Van Domselaar; Casparij, Janssen, Buurman, Brugts; Groenen, Kaptein; Pelova, Van de Donk, Roord; Miedema.