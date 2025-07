Modric officieel speler van AC Milan: Kroaat krijgt bijzonder rugnummer

(39) is officieel speler van AC Milan. De Italianen hebben de komst van de Kroatische middenvelder wereldkundig gemaakt via de officiële kanalen. De middenvelder komt over van Real Madrid en neemt het rugnummer van Nederlander Tijjani Reijders over in Milaan.

Modric nam deze zomer, na liefst dertien jaar, afscheid van Real Madrid. Dat AC Milan de nieuwe club van de Kroaat zou gaan worden, was al even bekend. Massimiliano Allegri bevestigde de komst namelijk vorige week al, maar toen had de club nog geen officiële melding van de deal gemaakt.

Modric maakte eind mei bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij Real Madrid. De middenvelder beschikte over een aflopende verbintenis en onthulde via Instagram dat hij deze zomer op zoek zou gaan naar een nieuwe club. Wel nam hij nog deel aan het WK voor clubs dat momenteel gaande is in de Verenigde Staten.

In Milaan gaat Modric spelen met rugnummer 14. Vorig jaar was Reijnders nog de ‘nummer 14’ van AC Milan, maar hij vertrok deze transferperiode naar Manchester City.