AC Milan maakt komst Modric op bijzondere wijze bekend

Massimiliano Allegri heeft de komst van naar AC Milan maandag bevestigd. De Italiaanse topclub maakt zelf echter nog geen officiële melding van de transfer van de Kroaat, die deze zomer uit zijn contract loopt bij Real Madrid.

Modric maakte eind mei bekend dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen bij Real Madrid. De middenvelder beschikte over een aflopende verbintenis en onthulde via Instagram dat hij deze zomer op zoek zou gaan naar een nieuwe club. Wel nam hij nog deel aan het WK voor clubs dat momenteel gaande is in de Verenigde Staten. Real Madrid neemt het woensdag in de halve finale op tegen Paris Saint-Germain.

Een maand geleden meldden Fabrizio Romano en Matteo Moretto al dat Modric een akkoord had bereikt met AC Milan. Volgens beide transferjournalisten zou de 39-jarige Kroaat een contract voor een seizoen met een optie voor nog een jaar gaan tekenen in San Siro. Inmiddels heeft Allegri de komst van de routinier op een persmoment bevestigd.

“We wachten op zijn komst”, liet de oefenmeester zich door verschillende Italiaanse media optekenen. “Hij is nu nog op het WK voor clubs en komt in augustus”, legt Allegri uit wanneer Modric zich in Milaan zal melden. AC Milan heeft tot op heden op de officiële kanalen nog geen melding gemaakt van de komst van de middenvelder.

