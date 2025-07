Marco Bizot staat voor toptransfer naar de Premier League

staat voor een overstap naar de Premier League. De 34-jarige doelman van Stade Brest geniet volgens De Telegraaf serieuze belangstelling van Aston Villa, dat concrete stappen heeft gezet om hem deze zomer binnen te halen.

De komst van Bizot, die tussen 2017 en 2021 uitkwam voor AZ, hangt samen met een mogelijk vertrek van Emiliano Martínez, die in de belangstelling staat van clubs als Chelsea als Manchester United.

Bij Brest groeide Bizot de afgelopen vier seizoenen uit tot een vaste waarde. Zijn goede prestaties zijn ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven. Voor Bizot zou een transfer naar de Premier League een prachtige volgende stap betekenen in zijn carrière. Eerder speelde hij in Nederland voor SC Cambuur, FC Groningen en AZ, en in België voor KRC Genk. Een avontuur in Engeland ontbrak nog op zijn cv.

Aston Villa is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een stabiele subtopper in de Premier League en speelt komend seizoen in de Europa League. Bizot zou zich daar kunnen meten op het hoogste niveau. Naar verluidt kan de deal snel afgerond worden: de keeper zou al volgende week in Birmingham verwacht worden voor de medische keuring.