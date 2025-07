Mediateam Ajax krijgt ineens enorm verwijt

De media-afdeling van Ajax heeft geen goede beurt gemaakt gedurende het trainingskamp in Como, zo stelt Mike Verweij in De Telegraaf. Door beelden te delen van de selectie die zich vermaakt met andere dingen dan voetbal, werd ‘ten onrechte de indruk gewekt van een vakantietrip’.

Ajax was afgelopen week in Noord-Italië voor deelname aan de vriendschappelijke Como Cup. In de halve finale werd nog met ruime cijfers gewonnen van Celtic (5-1), maar in de eindstrijd was het Como van Cesc Fàbregas met liefst 3-0 te sterk voor de mannen van John Heitinga. Daarbij gaf Ajax twee strafschoppen weg na overtredingen van Lucas Rosa en Nick Verschuren.

Gedurende het trainingskamp in Como deelde het mediateam van Ajax meerdere beelden van de selectie op het trainingsveld, maar er werden ook beelden van andere activiteiten gedeeld, tot onvrede van Verweij. “Heitinga doet er verstandig aan in zijn evaluatie van de beschamend geëindigde Como Cup ook de rol van de (social) media-afdeling mee te nemen”, begint de clubwatcher in de krant.

“Beelden van potjes basketbal en waterpolo op de clubkanalen plaatsen, komt na zo’n wanvertoning als tegen Como nogal knullig over en is slecht voor de beeldvorming”, stelt Verweij. “Juist, omdat er in Italië keihard is getraind en aan de speelwijze en inhoud is gewerkt. Nu werd ten onrechte de indruk gewekt van een vakantietrip.”